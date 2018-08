För åtta år sedan fick Sverigedemokraterna knappt en miljon kronor i partistöd. I år får partiet drygt 21 miljoner kronor.

Ett nytt miljonregn väntar Jimmie Åkesson efter valet.

Om partiet växer med 20 mandat kan det handla om mellan 50-70 miljoner kronor i ökat partistöd under mandatperioden – pengar som i dag går till Socialdemokraterna.

För Stefan Löfven skulle detta innebär en ekonomisk smäll som sannolikt leder till uppsägningar och omfattande interna besparingar.

Redan 2010 tvingades Socialdemokraterna varsla 50 av 145 anställda om uppsägning. Valförlusten innebar den gången nästan 80 miljoner kronor mindre i partistöd för Socialdemokraterna från staten och riksdagen.

Då betraktades 30,6 procent i riksdagsvalet som en katastrofsiffra.

I dag skulle partimedlemmarna jubla över ett sådant valresultat.

Partierna får 466 miljoner om året

Enligt Demoskops väljarbarometer för augusti har Socialdemokraterna i dag bara stöd av 23,6 procent – en nedgång med cirka sju procentenheter jämfört med valet 2014.

Varje år bidrar staten och riksdagen med 466 miljoner kronor till riksdagspartierna.

Partistödet delas ut som ett bidrag per riksdagsplats och uppgår för närvarande till 333 300 kronor per plats och år. Därutöver får partierna ett så kallat kanslistöd på 5,8 miljoner kronor per parti, ett tilläggsstöd och olika bidrag till partigruppernas och ledamöternas arbete i riksdagen. Oppositionspartierna får ett särskilt basstöd på 3,4 miljoner vardera – och ytterligare ett bidrag med 57 000 kronor per år och ledamot.

Riksdagspartierna får också stöd för att kunna anställa en politisk sekreterare per riksdagsledamot med motsvarande 56 600 kronor per månad eller 679 200 kronor per år.

Om Socialdemokraterna tappar 30 riksdagsmandat i valet den 9 september kan partiet förlora mellan 100 och 150 miljoner kronor i partistöd under den kommande mandatperioden.

M kan tappa 50-70 miljoner

Minst lika mycket pengar försvinner i lokalt partistöd i kommuner och landsting om Socialdemokraterna minskar i samma omfattning där.

Även Moderaterna behöver spara kraftigt de närmaste åren – om dagens opinionssiffror står sig.

Enligt Demoskops augustimätning skulle Ulf Kristersson samla 19,7 procent om det vore val i dag, vilket kan jämföras med valresultatet 2014: 23,3 procent.

För Moderaternas del innebär en sådan tillbakagång mellan 50-70 miljoner kronor i minskat partistöd.