Givet mandatfördelningen, där mandatfördelningen är 114 - 143 till de rödgrönas fördel, tror Jenny Madestam att de här fem regeringsalternativen är mest troliga.

Alternativ ett: S+C+L+MP

Kommentar: ”En regering med S, M, C och L, som får stöd av V skulle ha majoritet. Men den här lösningen måste vara förankrad hos M och KD, för C och L kommer inte gå med på att sitta i en regering som är beroende av V. Det som skulle kunna locka över C till den här konstellationen är möjligtvis att man får statsministerposten.”

Alternativ två: S

Kommentar: ”S är det klart största partiet i riksdagen. Partiet har erfarenhet av att ha styrt landet i minoritet tidigare och vet att man behöver kompromissa, ibland över blockgränsen. En S-regering skulle vara det "minst pinsamma" för L och C att släppa fram. Det skulle vara mer pinsamt för dem att ingå i en alliansregering som regerar med stöd av SD. Men många breda uppgörelser över blockgränsen skulle krävas.”

Alternativ tre: C+L och kanske MP

Kommentar: ”Man kan tänka sig en slags mittenregering, som vid hade när Ola Ullsten var statsminister. Den skulle vara en slags "vågmästarregering" med riksdagens mest liberala partier, som kan göra uppgörelser både till höger och till vänster i olika frågor.”

Alternativ fyra: Alliansen

Kommentar: ”Som det verkar i dag skulle alliansen behöva regera med stöd av SD. Frågan är om S skulle acceptera det här. Så har det inte låtit på S och Stefan Löfven hittills. Den här lösningen skulle kräva att både S och MP, men primärt S, får något tillbaka. Regeringen skulle behöva göra många blocköverskridande överenskommelser.”

Alternativ fem: S+M

Kommentar: ”I ett läge där nyval hotar skulle S och M kunna bilda regering, där Stefan Löfven får bli statsminister. Det skulle vara en stabil regering med stort stöd i riksdagen, som de andra partierna skulle kunna acceptera. De övriga partierna i alliansen och V + MP skulle stötta om vartannat och SD skulle hållas utanför.”