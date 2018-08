Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) går till val på att göra det dyrare för vanliga resenärer att flyga. Men själv väljer hon ofta flygbiljetter i business class när skattebetalarna står för notan, kan Expressen avslöja.

Ett statsråd ska resa så billigt som möjligt – och i normala fall ska ekonomiklass väljas, står det tydligt i riktlinjerna.

Men det följer inte Isabella Lövin (MP).

Den 7-10 juni 2016 besökte den då nytillträdde klimatministern, språkröret och vice statsminister Isabella Lövin (MP) FN:s högkvarter i New York för att tala om fred i FN:s säkerhetsråd. Med på besöket var även språkrörskollegan och skolminister Gustav Fridolin (MP), som skulle delta i ett seminarium med klimatministern.

Men priset för resan till och från New York för de båda statsråden skilde sig avsevärt, visar Expressens granskning.

I riktlinjerna står det tydligt att en resa ska vara så billig som möjligt.

Gustav Fridolin, som åkte dit den 5 juni, reste med biljetter som kostade skattebetalarna 6 025 kronor. Lövin å andra sidan, som åkte dit den 7 juni och i samma syfte, reste med biljetter som kostade hela 20 892 kronor. Alltså mer än tre gånger så mycket.

Det var varken första eller sista gången som Isabella Lövins flygbiljetter var dyra.

Expressens granskning visar att hon under tre och ett halvt år som statsråd flugit för över 1,5 miljoner kronor, vilket är en halv miljon mer än statsministern (som förvisso ofta flyger med statsflyget, vilket gör att resan kan delas på flera personer). Av Lövins resor har elva gått till just New York, med en total kostnad på 317 265 kronor, alltså 28 848 kronor per resa. Som mest har en enskild New York-resa kostat 38 590 kronor.



Så ska en minister resa "En flygresa bokas så att kostnaderna blir så låga som möjligt med bibehållen effektivitet och utan att genomförandet av resan försvåras. Normalt ska ekonomiklass väljas, om det inte finns särskilda skäl att välja business class." "Statsråd får välja business class om det är motiverat av säkerhetsskäl eller om det finns andra skäl för det. Statsrådet kan vid behov ta med en av sina medarbetare i samma serviceklass." Källa: Riktlinjer för möten och resor i Regeringskansliet Visa mer Visa mindre



Under Stefan Löfvens tid som statsminister har han åtminstone vid fyra tillfällen varit i New York. Bland annat den 25-30 september 2015, då det hölls ett globalt toppmöte där.

Även Isabella Lövin, då biståndsminister, var på plats för att delta i det mötet – liksom dåvarande klimatminister Åsa Romson (MP). För Stefan Löfvens resa redovisades två summor: en på 14 891 kronor och en på 3 333 kronor, alltså 18 224 kronor. Åsa Romson redovisar också två summor: 8 168 samt 4 018 för denna resa, totalt 12 186 kronor.

Isabella Lövin, som alltså var på samma möte, hade däremot en total flygkostnad på 26 078 kronor för denna resa. Alltså nästan 8 000 kronor mer än Löfven och nästan 14 000 mer än Romson för en resa till samma stad – och för samma möte.

Kvittosammanställning från Lövins resor. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Priset för en vanlig resa till New York: 3 599

Priset för en resa till New York med SAS startar på cirka 3 599 kronor tur och retur från Stockholm, enligt flygbolaget. För en resa i business class ligger priset på ungefär 25 218 kronor och uppåt tur och retur, vilket matchar bättre med Isabella Lövins kostnader för flygresor till New York.

Sedan början av 2017 har Isabella Lövin anmält fyra avvikelsebeslut i och med sina reseräkningar. Det sammanfaller tidsmässigt med att reglerna för resor i regeringskansliet uppdaterades den 1 januari 2017. I den uppdaterade versionen står det bland annat att avvikelser – vilket exempelvis kan vara om man åker i business class – ska godkännas och rapporteras.

Var fjärde resa har avvikelsebeslut

Då hon totalt åkte på 17 resor under 2017 innebär det att nästan var fjärde resa har ett avvikelsebeslut.



Den dyraste flygresan under Lövins tid som statsråd har hittills varit till Tonga den 7 februari 2016, som kostade 84 092 kronor. Bland de dyrare resorna finns också en resa till Sendai i Japan, där hon deltog på FN:s världskonferens. Flygbiljetterna gick då på 49 430 kronor.



Nästan exakt ett halvår efter att Isabella Lövin tillträtt som klimatminister och vice statsminister, den 26 november 2016, sa hon för första gången att regeringen kommer att lägga fram ett förslag på en flygskatt.

– Flyget är helt befriat ifrån bränsleskatt. Samtidigt ökar flygandet väldigt mycket och står nu för lika mycket utsläpp som hela privatbilismen i Sverige.



Tre dagar senare, den 29 november 2016, sätter hon sig på ett flyg till Nairobi. Kostnad till skattebetalarna: 34 701 kronor.

Mer än det femdubbla mot vad en vanlig biljett dit kan kosta.

Isabella Lövin säger att hon inte personligen bokar resorna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Lövin: "Ingenting som säger att man inte ska åka business"



Till Expressen bekräftar Isabella Lövin att hon flyger i business class, men säger att det inte är hon personligen som bokar resorna.

– Vi har ju då en policy som handlar om att har man viktiga möten, behöver man vara fräsch, har man långa resor är det motiverat också av säkerhetsskäl för ministrar att man bör sitta i business class.

I snitt har biljetterna kostat 28 000 per resa. Har du åkt business class alla dessa resor?

– Jag kan inte svara på det. De här resorna har bokats via vår resebyrå. Oavsett vilket parti man tillhör så måsta man ju resa oerhört mycket för att besöka verksamheter på plats. Det är ett ganska hektiskt schema. Det kan vara olika omständigheter som gör att den som bokar biljetter till mig bokar vissa biljetter.

Men du måste ju ha reflekterat själv över att du suttit i första klass väldig många gånger?

– Det finns ingenting i vår resepolicy som säger att man inte ska åka i business.

Jo, det finns det faktiskt. Det står att ett statsråd ska åka så billigt som möjligt och att i normala fall ska ekonomiklass väljas, om det inte finns särskilda omständigheter.

– Jag vill understryka att det inte är jag som väljer och enligt den här policyn så är det expeditionschefen som godkänner att man flyger business.

Så du menar att du inte har ett eget ansvar här, att larma om du inte var i behov av det alla resor?

– Nej, utan det är ju så att man beviljas ett sådant tillstånd eller undantag från expeditionschefen som bedömer schemat, och jag har haft ett väldigt stort ansvar att representera Sverige. Utfrån de bedömningarna har regeringskansliet bokat biljetter. Jag har ingen som helst bedömning av vad andra ministrar har gjort.



Men att du flyger dyrare än Löfven. Tar du till dig av den informationen?

– Det kan..., jag menar..., det viktigaste är att jag gör ett bra jobb. Det är klart att jag försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Många gånger handrar det om väldigt pressade scheman och långa resor. Och oavsett vilket parti man tillhör så måste man representera Sverige.

Att Sveriges klimatminister väljer att flyga business class kan också vara sämre för miljön. Att flyga business class med British Airways gör det så kallade ekologiska fotavtrycket 5,5 gånger större än när man flyger ekonomiklass, skriver The Guardian. Ekologiskt fotavtryck mäter mängden resurser som en människa förbrukar.