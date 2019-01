Under onsdagens partiledardebatt, under ett replikskifte mellan Annie Lööf (C) och Stefan Löfven (S), passade riksdagsledamoten Niklas Wykman (M), som var förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet (MUF) mellan 2006–2010, på att ge en syrlig kommentar till den forna allianskollegan:

”Regeringsunderlaget ”debatterar” med varandra i riksdagen. Statsministern svarar inövat och förberett på Annie Lööfs frågor. Det lämnar ingen bra eftersmak i en demokrati”, skrev han på Facebook.

Detta efter att C och L ingått en överenskommelse med S och MP och därmed släppt fram Stefan Löfven i stället för Ulf Kristersson som statsminister.

Niklas Wykman (M).

Annie Lööf valde att svara på hans kommentar, och skrev då:

”Löfven hade precis som vanligt ingen kunskap om replikerna - och i vanlig ordning debatterade jag om förändringar i arbetsrätten och behovet av förändring i konflikträtten. Ett välkänt tema för en centerpartist. Och otrampad mark för en sosse”.

Avslutade vänskapen på Facebook

Niklas Wykman hävdar att Annie Lööf har tagit bort honom som vän på Facebook och skrev:

”Tråkigt att du har avslutat vår långa vänskap här på Facebook”.

Detta fick bland annat den tidigare kulturministern i Fredrik Reinfeldts regering, Cecilia Stegö Chilò, att reagera:

”Ursäkta, tog Annie bort dig som fb-vän?”, skriver hon.

Annie Lööf vill inte svara på frågan om hon har tagit bort Niklas Wykman som vän. Hennes pressekreterare hänvisar till den kommentar Annie Lööf själv skrev i ett svar till Cecilia Stegö Chilò. Hon skriver att hon har över 100 000 följare på Twitter, över 70 000 följare på Instagram och ett öppet Facebook konto.

”Min privata och personliga (denna) FB förbehåller jag mig ändå friheten att ha just personlig. Men på de andra tre plattformarna går det utmärkt att inte bara läsa och följa utan också konversera o debattera, även de som inte känner mig så väl”, skriver hon.

Wykman fortsatte sitt svar med att skriva att Annie Lööf och C "utgör regeringsunderlag och det är vår uppgift som opposition att kritisera er. Vilka underlag ni delar med varandra inför debatten är jag inte särskilt intresserad av”.

Och fortsatte:

”Däremot kan vi inte ha charader i talarstolen. Ni har förbundit er via avtal att samarbete med Stefan Löfven i arbetsrättsfrågor. Då kan man inte också försöka iklä sig rollen som opposition. Det kortsluter såväl förtroende som funktion i demokratin”.