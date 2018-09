Lööf och Lövin i het klimatduell

Annie Lööf (C) kommer till "Bara Politik" efter att ha presenterat Centerpartiets spurtkampanj där det är tydligt att C vill ta grepp om klimatfrågan genom att klä in centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö i grönt. Hon ställs i debatten mot Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin.

I "Bara Politik" kommer programledaren Karolina Skoglund ställa de två gröna partiledarna till svars om bilar, ny statistik om utsläpp av växthusgaser och flyget.

Senare i programmet kommer även Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, och socialminister Annika Strandhäll (S) ställas till svars.