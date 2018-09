Löfvens drömläge – efter mandatdramat

Samtidigt som den pågående rösträkningen är goda nyheter för Stefan Löfven är det också goda nyheter för Annie Lööf. Mandatet som hon tagit av Sverigedemokraterna i den preliminära rösträkningen innebär att Centerpartiet nu är vågmästare i riksdagen.

I ett scenario där Centern skulle kunna vara partiet som bryter blockpolitiken har partiet tidigare inte haft nog med mandat för att bilda majoritet med de rödgröna.

På valnatten saknades ett mandat men det har Annie Lööf vunnit i den preliminära räkningen på onsdagen. Eftersom hon tog det från SD förändrades maktbalansen i riksdagen.

Annie Lööf är den som tydligast sagt att hon inte vill samarbeta med SD - samtidigt har hon också varit stenhård när hon avfärdat Stefan Löfvens inviter.

I alliansen har Jan Björklund varit mest tillmötesgående för att bryta upp blockpolitiken men Liberalernas mandat räcker inte för att S+MP+V+L ska få majoritet i riksdagen.

Matematikprofessorn: "Blir en viktig majoritetskonstellation"

Matematikprofessor Svante Linusson konstaterar på Facebook natt mot torsdag:

”Det verkar nu när den preliminära röstningen lider mot sitt slut som om C lyckas behålla sitt mandat. De röd-gröna kommer att få 144 och alliansen 143 mandat. En väldigt viktig aspekt av att det var just C bland alliansens partier som fick ett mandat är att C+S+V+MP blir 175 mandat, mot 174 för övriga partier. Inte för att de kanske kommer bilda regering, men det kommer säkert att dyka upp frågor i Riksdagen när detta blir en viktig majoritetskonstellation.”

Vid 10.39 saknades fortfarande 13 valdistrikt i den preliminära rösträkningen.

Liberalerna stärkte greppet om sista mandatet

De rödgröna leder fortfarande med 144-143 över alliansen efter de senaste rörelserna under onsdagskvällen där ett mandat till slut gick från S till MP.

På torsdagsmorgonen stod striden om det sista mandatet mellan Liberalerna och Moderaterna efter att L under kvällen stärkt sitt grepp om det sista mandatet och hade 750 rösters övertag, enligt matematikprofessor Svante Linusson.

Efter den preliminära rösträkningen räknar länsstyrelserna om rösterna och presenterar ett nytt resultat för riksdagsvalet på fredag. Det arbetet har redan startat efter att rösterna från valnatten levererats till länsstyrelserna.

Annie Lööf har dock sagt nej till en mittenregering med S. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Länsstyrelsernas rösträkning är mer komplicerad eftersom personkryssen på riksdagsvalsedlarna ska räknas och tidigare underkända röster specialgranskas för att se om de underkänts felaktigt.

Ogiltiga röster specialgranskas - och räknas in i sista stund

I den preliminära rösträkningen har 24 479 röster i riksdagsvalet ogiltigförklarats hittills. I den summan ingår inte blankröster och röster på exempelvis "inte anmälda partier" som exempelvis Kalle Anka-partiet.

I valet 2014 ogiltigförklarades 15 485 röster i den preliminära rösträkningen men efter den slutliga rösträkningen hos länsstyrelserna var bara 1 938 röster ogiltiga.

Om andelen underkända röster som godkänns i den slutliga rösträkningen blir samma i årets val innebär att det ytterligare drygt 20 000 röster läggs till i sista stund på fredag.

Tre vanliga fall av röster som först registreras som underkända men sen blir giltiga i sista stund är:

• Ett röstkuvert med två valsedlar för samma parti. Ett misstag som är okej och en röst räknas för partiet.

• En valsedel där den som röstat har strukit över en kandidat. Så gör man inte längre och det påverkar inte personvalet.

• En valsedel med två personkryss. Precis som om någon försökt stryka ett namn registreras en sådan valsedel bara som en röst på aktuellt parti.

Vid lunchtid på fredag räknar länsstyrelserna med att vara klara med den slutliga rösträkningen - som då även inkluderar röster som tidigare varit ogiltigförklarade.

Därefter ska Valmyndigheten fastställa valresultatet i riksdagsvalet. Det blir klart tidigast fredag kväll men Valmyndigheten har redan flaggat för att det kan dröja till helgen.