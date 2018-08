Kritik mot Moderaterna – efter Beyoncé-bilden

Partierna laddar nu för fullt inför slutspurten till valet den 9 september. Sveriges städer har klätts med affischer med politiska budskap, och det annonseras också som aldrig förr i sociala medier.

Nu väcker en ny bild, som Moderaterna i Stockholms stad och län lade upp på Facebook i torsdags, en del starka reaktioner.

Bilden föreställer världsartisten Beyoncé tillsammans med en av hennes kvinnliga dansare. De båda marscherar mot kameran, och mitt emellan dem har Moderaternas partiledare Ulf Kristersson klippts in, strax under rubriken ”Who run the world”.

Beyoncé bredvid Ulf Kristersson

Det är ett feministiskt slagord från en av Beyoncés mest kända låtar, där hon sjunger:

”Who run the world? Girls”.

Till bilden har Moderaterna i Stockholms stad och län skrivit ”Rösta på #teamUlf”, tillsammans med en biceps-emoji.

På Facebook ifrågasätter nu flera läsare budskapet med annonsen.

”Jag antar att Beyonce tillfrågats om hon vill vara symbol med helt annat budskap än det hon själv står för i er politiska kampanj? Är det meningen att det ska vara ironiskt?” skriver en person.

”Är det att medelålders vita män styr världen(över POC:s?) som ni menar?”, skriver en annan.

En tredje skriver:

”Det här får ni förtydliga”.

Moderaterna: Ska väcka leenden

Moderaterna i Stockholm kallar annonsen för satir.

– Det är ett humoristiskt inlägg som mest ska väcka lite leenden, säger Mattias Thorsson, kommunikationschef Moderaterna i Stockholm.

Får man använda en kommersiell bild, på det här sättet i politiskt syfte?

– Det handlar om hur man paketerar det. Om det är uppenbart att det är ett fotomontage, och det är det ju, förutsätter jag att det är ganska tryggt.

– Det är en helt annan sak om man använder en bild i kommersiellt syfte, det är en viss skillnad.

Men det här är väl i högsta grad i kommersiellt syfte?

– Nej, det är det strikt talat inte. Det är skillnad på en valkampanj och en kommersiell kampanj.

Mattias Thorsson säger att det inte är meningen att bilden ska ”tolkas så mycket alls”.

”Som jag har förstått det så är det så att om man gör ett uppenbart fotomontage och som dessutom är ironiskt tycker jag att det faller inom gränsen”, säger Mattias Thorsson på Moderaterna om annonsen. Foto: Moderaterna

– Inte mer än att det är en humoristisk bild, den är inte på något sätt avgörande i vår kampanj. Jag tror inte att någon tolkar det som allvarligt menat eller som att vi påstår att Beyoncé har något med Moderaterna att göra.

Blandar humor med allvar

Han fortsätter:

– Det är snarare ett sätt att visa på självdistans och humor kopplat till Ulf Kristersson.

Finns inte en risk att det upplevs som oseriöst?

– Det är inte bara humor i vår valkampanj utan den är ganska allvarlig. Jag tycker att vi har haft ett sakligt tonläge.

Mattias Thorsson tillägger att Beyoncé trots allt är ”varmt välkommen” till partiet. Och att man är lyhörd för folks reaktioner.

– Det är alltid en balansgång vad man kan göra och hur saker kan uppfattas och vi tar det på allvar om det här på något sätt misstolkas. Då kommer vi plocka ner den här bilden och inte använda den mer.