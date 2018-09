Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) har varit tydliga: ska det bildas en regering över blockgränsen ska hela alliansen med – annars får det vara. Men Stefan Löfven (S) vill inte bli ett ”stödparti åt alliansen”, gjorde han klart vid en presskonferens på onsdagen.

Låsningen, som förvisso var förväntad, var därmed ett faktum och enligt flera – bland annat den tidigare statsministern och S-ledaren Göran Persson – blir just C och L särskilt viktiga när det kommer till regeringsbildningen efter detta val.

– De är de nya vågmästarna i svensk politik, sa han när han medverkade i "Agenda" i SVT dagen efter valet.

Och en webbenkät som Expressen skickat ut till förtroendevalda inom Liberalerna och Centerpartiet visar att inställningen till att låta alliansen dela på sig, där ena halvan går ihop med en regering tillsammans med Stefan Löfven, är långt från helt otänkbart.

LÄS MER: Löfvens stenhårda svar till alliansen

Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). Foto: STINA STJERNKVIST / TT NYHETSBYRÅN

"För landets bästa"

På frågan ”tycker du att L och C – om det krävs – bör lämna alliansen för att bilda en regering med S?” svarade nästan hälften – 41 procent av de av de som svarat på webbenkäten– ”ja”.

Bland politikerna från Centerpartiet, som svarade ja på frågan i precis lika stor andel som de från Liberalerna, löd en av motiveringarna så här:

"Jag har aldrig gillat alliansen, den urholkar demokratin. Partierna lovar en massa saker som dom sen inte kan genomföra på grund av alliansen".

En annan skriver:

"En blocköverskridande regering med C och L från alliansen är - som jag ser det - representativ för dagens politiska läge".

LÄS MER: Busch Thors ultimatum till Socialdemokraterna

"Allianstänket står mot en profilering"

En av politikerna från Liberalerna som svarade ja på frågan skrev så här som motivering:

Vi kan inte fortsätta bilda en regering som vi tidigare gjort på grund av att det finns andra förutsättningar. Det är som att envisas att trycka in en rund form i en triangel. Om vi inte vill ha SD:s inflytande måste vi göra på annat sätt än att krampaktigt hålla i de tidigare modellerna i samband med regeringsbildningen".

Liberalen Harald Nordlund har bakgrund som kommunalråd i Uppsala under nio år, som riksdagsledamot under fyra och ett halvt år och som fritidspolitiker inom landstinget. Han tycker att det vore en rimlig lösning för L och C att bilda regering med Socialdemokraterna.

– Allianstänket står mot en profilering. Att dessutom vara i en allians med M och KD tycker jag är felaktigt eftersom vår politik i grunden skiljer sig på mycket, säger han.

Borde gå till val ensamma om det blir nyval

Att Liberalerna inte lämnade alliansen i god tid före valet och profilerade sig som den borgerliga vänstern ser han som ett stort misstag. Inte minst hade det inneburit mer än 5,5 procent i väljarstöd i valet.

– Jag är övertygad om det. Då hade vi fått fram de här frågorna. Och även om det inte ger fler röster, vilket jag tror, så menar jag att det måste vara liberalernas uppdrag att tala om det sociala uppdraget.

I ett kommande troligt nyval kan det dock ske att Liberalerna går till val ensamma, tror han.

– Jag är övertygad om att vår partiledning skulle vilja gå tillbaka till de här rötterna tror jag att många av våra gräsrötter och liberala medlemmar skulle uppskatta det.

Tror du att Liberalerna, och kanske Centerpartiet, i slutändan kommer att bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna?

– Jag hoppas att det blir så. I en sådan regering blir också utrymmet för socialliberalism större.

Bland de centerpartister och liberaler som i enkäten inte tycker att en regering med Socialdemokraterna är rätt väg att gå, vilket utgör 58 respektive 59 procent av de som svarat, lyder de flesta av motiveringarna att "Socialdemokraterna sällan delar med sig" och att man borde se vad som hände med Miljöpartiet.

Flera uppger att de hellre ser ett omval eller exempelvis låter Socialdemokraterna och Moderaterna sitta i en minoritetsregering än att själva sätta sig i en regering med Socialdemokraterna.

Webbenkäten Webbenkäten gjordes genom Netigate och gick ut till folkvalda inom dessa partiet i landet. Så här svarade de på frågan: Tycker du att L och C – om det krävs – bör lämna alliansen för att bilda en regering med S? Centerpartiet: Ja: 167 Nej: 200 Annat alternativ: 40 Svar: 407 Liberalerna: Ja: 136 Nej: 161 Annat alternativ: 34 Svar 331 Visa mer Visa mindre

Svar i urval – så lyder motiveringarna från de som kan tänka sig att lämna alliansen "För landets bästa bör C ta ansvar för att bilda en hållbar och handlingskraftig regering" C-politiker. "Det kan vara dags för en ny sorts regering i Sverige. En medmänsklig och ansvarsfull" C-politiker. ”Som ett alternativ i sista hand, förutsatt att den bedriver liberal politik som till exempel sänkta skatter” L-politiker. ”Om mp och V lämnas utanför, men detta ska vara den absolut sista utvägen” L-politiker. Visa mer Visa mindre

Svar i urval – så lyder motiveringarna från de som kan inte tänka sig att lämna alliansen "Skulle sänka C till botten. Vår trovärdighet försvinner". C-politiker. "MP har bara förlorat på att vara gisslan hos S". C-politiker. "Liberalerna kommer att gå samma öde till mötes som MP". L-politiker. "Det vore ett svek mot Liberalernas ideologi samt deras väljare". L-politiker. Visa mer Visa mindre