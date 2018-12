Hattar och solglasögon är på när Jimmie Åkesson och hans kompis, barägaren Håkan Hallin som är känd från dokusåporna "Färjan" och "Baren", slappar i solstolarna på den thailändska turistorten.

Intern kritik mot Thailandsresan

Båda gör tummen upp.

Det visar en Instagrambild som Håkan Hallin publicerade under torsdagsförmiddagen.

Han skriver att SD-ledaren "laddar batterierna" och får uppmuntrade tillrop i kommentarfältet.

Det har dock funnits en kritik inom de egna leden mot att Jimmie Åkesson väljer att ta ut föräldraledighet och resa till Thailand med familjen under pågående regeringskris.

– Det skickar märkliga signaler till riksdagsgruppen när ledaren sticker på semester samtidigt som alla andra är tvungna att hålla sig i riksdagen. Dessutom vet vi ju alla att riksdagen snart har ett långt juluppehåll, sa en källa till Expressen.

Förklaringen: Jimmie Åkessons löfte till sonen

Partiets gruppledare, Mattias Karlsson, har förklarat Jimmie Åkessons beslut så här:

– Det handlar om ett löfte som han gett till sin son. Jimmie hade flest resdagar av alla partiledare och det mest intensiva turnéschemat under valrörelsen. Han hade därmed väldigt stor frånvaro från familjen och han lovade då sin son att han skulle vara med honom under hans födelsedag och att de skulle göra något tillsammans under den perioden. Han ville inte svika det löftet trots att processen med budget och annat har dragit ut på tiden, sa Mattias Karlsson till Expressen i förra veckan.

Vänskapen mellan Färjan-Håkan och Jimmie Åkesson började för två år sedan

Expressen har bett om kommentarer kring Jimmie Åkessons Thailandssemester och vänskapen med Håkan Hallin från Sverigedemokraternas pressavdelning.

Jimmie Åkessons vänskap med Håkan Hallin började med att de träffades under Almedalsveckan på Gotland 2016.

Sedan dess har de träffats i Phuket varje vinter och SD-ledaren har tagit med snus och lösgodis till tv-profilen, som driver en restaurang på turistorten.