En stor Sverigeflagga vajar i folksamlingen. Det är förmiddag i Östersund i Jämtland, och ett hundratal människor har samlats vid Storsjön i Badhusparken för att lyssna på Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons tal. Peter Jezewski, tidigare sångare i musikgruppen The Boppers, spelar gitarr.

– I love my land, I love my people, sjunger han från scenen.

”Förändring på riktigt”, går det att läsa på ett antal flaggor. På några andra står det ”Alternativ för Sverige”, och ett tjugotal personer bär mörkblå kepsar med ”SD” tryckt på framsidan. När Jimmie Åkesson – klädd i beigea chinos, ljusblå kavaj och rutig skjorta i lila och rosa – äntrar scenen utbryter högljudda jubel och hejarop från publiken.

– Trots att vi har suttit i riksdagen i åtta år tror det vänsterliberala etablissemanget att vi är en övergående sjukdom. De har fortfarande inte förstått att det har fortfarande inte gått över – tvärtom är det vi som håller på att ta över, säger han och möts av ett ännu högre bifall från folksamlingen.

Jimmie Åkesson möts av jubel och hejarop. Foto: JÖRGEN VIKSTRÖM

Tumult i publiken

I måndags inledde Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sin valturné med start i Luleå. Under onsdagen besöker han Östersund och Strömsund, och har tagit ett tidigt flyg från Göteborg för att kunna bedriva sin valkampanj i Jämtland. Under gårdagen besökte han bland annat Frölunda Torg som under söndagsnatten drabbades av flera bilbränder.

– Det är ingen vacker syn. Men ärligt talat är jag ganska luttrad, det här har man sett förr. Det har blivit allt vanligare i Sverige.

Bildskärmen bakom honom visar en bild på brinnande bilar.

– Det handlar inte om busungar som tycker att det är roligt att tända fyr på bilar, det handlar om någonting djupare, ett riktigt allvarligt samhällsproblem som vi måste hantera på något sätt – och det är kopplat till segregation och utanförskap och polarisering, säger han.

– Jag läste att de har gripit en i Turkiet, och det kan ju säga en del om vilka typer det handlar om.

Plötsligt avbryts talet av rop från en ung kvinna i publiken:

– Hora! Fuck you! Håll käften!

Men publiken agerar snabbt. Någon knuffar till henne och skriker "Försvinn! Du hör inte hemma här!", varpå polisen för bort kvinnan till åhörarnas jubel.

– Sverige behöver bli tryggare helt enkel, kontrar Jimmie Åkesson.

Under onsdagen besöker Jimmie Åkesson Östersund och Strömsund. Foto: JÖRGEN VIKSTRÖM

Protesterar mot SD

Mitt i folkvimlet pågår en tystare protest mot Sverigedemokraterna. Tre personer i 25-årsåldern har vänt ryggen mot Jimmie Åkesson. Över deras axlar hänger den regnbågsfärgade Prideflaggan.

– Det har inte varit någon som gjorde motstånd mot oss mer än att de ställt sig nära och sagt obehagliga saker. Men när vi bara står här och visar att vi är här, så är det ingen som kan sätta något emot det, säger Amanda Michaelsdotter Eriksson, 25.

– Som HBTQ-person känner jag att SD är ett hot mot mig, och jag tycker att det här är skitläskigt. Det finns citat från personer inom SD där de till exempel säger att homosexualitet är en avart, det tycker jag inte är så trevligt, säger hon och syftar på Sverigedemokraternas före detta partisekreterare, nuvarande andre vice talmannen i riksdagen, Björn Söders uppmärksammade blogginlägg på sdkuriren.se från 2007.

Tre personer med prideflagga vänder ryggen åt Jimmie Åkesson. Foto: JÖRGEN VIKSTRÖM

En bit bort står Vikramjot Sing Sra, 39, som flyttade till Sverige från Indien 2010. Hans fru Rajwaindea Kaus, 25, som har bott i Sverige sedan förra året, håller i deras fem månader gamla son Zorawar Singh.

– Vi gillar Sverigedemokraternas politik och vad de gör för Sverige. Det var ett väldigt lugnt land, men under den senaste tiden har det varit alldeles för mycket brott här. Vi hoppas att de vinner så att det blir tryggare igen, säger Vikramjot Sing Sra.

Hård kritik mot regeringen

Några timmar senare och flera mil bort. En stor bildskärm visar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillsammans med ett citat: ”Jag tycker att svensk politik är tjafsig”.

Jimmie Åkesson vänder sig till en ny publik:

– Vad tycker ni? Är svensk politik tjafsig?

Flera instämmer högt. Klockan är strax efter 14.00 och runt hundra personer har samlats på torget i Strömsund en timme norr om Östersund. Det är dags för Jimmie Åkessons andra möte för dagen. Han lyfter vikten av ett starkt välfärdssamhälle med fungerande vård, skola och äldreomsorg. På en av Sverigedemokraternas valaffischer, med texten ”ETT SVERIGE SOM HÅLLER IHOP”, dansar människor kring en midsommarstång.

Den hårda kritiken mot den sittande regeringen är återkommande talet igenom.

– Hela den här mandatperioden har kidnappats av asyl- och anhöriginvandring och meningslös integrationspolitik som bara kostar miljarder och miljarder, säger han.

– Problemet är inte att vi växer, problemet är att vi blir fler på fel sätt. Det beror på att vi haft en stor asyl- och anhöriginvandring. De här människorna hamnar i utanförskapsområden, de hamnar i mer eller mindre livslånga bidragsberoenden, och möjligheten att bidra till det här samhället är minimala. Framtidsutsikterna är inte särskilt ljusa.

Den hårda kritiken mot den sittande regeringen är återkommande talet igenom. Foto: JÖRGEN VIKSTRÖM

Röstar för sina barnbarn

Harriet Eriksson, 56, och Alf Eriksson, 57, har bott i Strömsund i hela sitt liv, och röstar på Sverigedemokraterna.

– Det är bara han som har något vettigt att säga. Jag gillar alltihop, hela paketet. Jag värnar om mina barnbarn, det är därför jag röstar på honom, säger Alf.

Båda är överens om att den sittande regeringen är en ”katastrof”, men säger att de inte kommer ihåg vilket parti de tidigare har röstat på.

– Det kan vara vänstern. Men det är först nu som det känns som att man röstar på ett riktigt parti. Jimmie Åkesson verkar trevlig, lättsam, säger Harriet.

– Det är för mycket invandring, det kostar för mycket. Lägg det på de gamla och barnfamiljer, lägg fem papp på varenda pensionär, far utomlands, ha lite roligt. Men de får ju samla burkar för fan, och snart blir jag gammal själv, tillägger Alf.

– Jag jobbar och har det väl bra, så jag ska inte klaga. Men jag tänker framåt, säger Harriet.

Harriet Eriksson, 56, och Alf Eriksson, 57, har bott i Strömsund i hela sitt liv, och röstar på Sverigedemokraterna. Foto: JÖRGEN VIKSTRÖM

Göran Larsson, 71, som är klädd i den blåa kepsen med trycket "SD" på framsidan, har bott i Thailand sedan han blev pensionär, och är i Sverige på besök fram tills hösten. Tidigare år har han valt att inte rösta, men ser nu Jimmie Åkesson som given statsminister.

– Jag tycker att han är en partiledare där politiker som är tydligast i sitt budskap, det är inget tjafs, inget svabbel. Han är korrekt. Det ska bli lite ordning reda på ekonomi och brott, säger han.

SD: "Vi har vind i seglen"

Efter dagens två framföranden är Jimmie Åkesson nöjd.

– Det känns bra. Jag är lite förvånad över att det är få partiledare som reser så mycket, det är mest mediala framträdanden. Det är det här som är valrörelsen – att åka runt och träffa anhängare och bedriva valkampanj, säger han och tillägger:

– Vi har vind i seglen, och det märks.