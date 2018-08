Jan Eliasson har en lång och blomstrande karriär bakom sig. I över 50 år har han arbetat som diplomat, toppolitiker och vice generalsekreterare för FN – och än har han inte slagit av på takten.

Under Almedalsveckan tidigare i somras berättade Jan Eliasson för Expressen att han fortfarande arbetar mycket, trots att han egentligen är pensionär. Projekten är många och omfattar bland annat ideella arbeten med barnen.

Jan Eliasson på Almedalsveckan 2017. Foto: SVEN LINDWALL

Stödet från hustrun

I en färsk intervju med Aftonbladet talar Jan Eliasson i liknande ordalag – och vänder blicken bakåt i karriären. Han hyllar sin fru, som han menar har varit en ovärderlig stöttepelare i den stundtals turbulenta resan genom livet.

Jan Eliasson tänker tillbaka på den tidiga vårmorgonen 2012 då FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon ringde och frågade om han ville ha jobbet som vice generalsekreterare. Jan vände sig då till sin hustru Kerstin och uttryckte oro för att uppdraget skulle innebära mycket tid ifrån varandra:

– Kerstin tittade strängt på mig och sa: ”Säg ja och gör det nu, annars är du dum. Du har strävat efter det här i hela ditt liv. Och gör du det inte kommer du bara att bli grinig och ångra dig för alltid”. Klok som alltid är hon. Jag är mer rädd för att förlora henne än för att dö, berättar Jan Eliasson för Aftonbladet.

Jan Eliassons energi tycks aldrig ta slut. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Aftonbladets reporter Ken Olofsson frågar hur de lyckats hålla äktenskapet vid liv under så tuffa omständigheter.

– Det handlar om kärlek, tillit, respekt och att ha förmågan att lyssna på varandra. Under FN-åren hade jag inte familjen md mig. När jag var ute på mina långresor och skulle tillbaka till New yorj åjte jag ofta för egna pengar via Stockholm för att träffa Kerstin, berättar Jan Eliasson.

Håkan Juholt, före detta partiledare för Socialdemokraterna. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jan Eliasson om att bli statsminister

I intervjun får Jan Eliasson även frågan om han någonsin varit nära att bli statsminister:

– Kanske. Frågan dök upp i samband med Juholts avgång. Det ordnades några publika enkäter där mitt namn dök upp och jag fick många sympatier. Om jag fått frågan i rätt tid och av rätt personer hade jag förmodligen tackat ja. Men nu blev det inte så och med tanke på hur det politiska landskapet ser ut så här nära valet är det kanske bäst så. Kerstin hade rätt som vanligt när hon sa: ”Akta dig...”, berättar Eliasson.