Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin har under den senaste mandatperioden flugit för över 1,5 miljoner kronor. Den totala kostnaden för hennes flygbiljetter är en halv miljon kronor mer än statsministern Stefan Löfvens.

Klimatministerns snittpris för resor till New York – dit hon har gjort elva resor under mandatperioden – ligger på 28 848 kronor per resa.

I ett sms till Expressen avböjer nu Gustav Fridolin (MP) att kommentera språkrörskollegans flygresor.

"Gustav Fridolin avböjer att kommentera de resor Isabella Lövin gjort i jobbet som bistånds- och klimatminister", skriver språkrörets pressekreterare Emma Stark.

Även riksdagsledamoten Åsa Westlund (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, tackar nej till en intervju.

Partiledarna om Isabella Lövins flygkostnader

Andra politiker väljer däremot att reagera på avslöjandet.

– Jag förutsätter att statsrådet flyger och reser på ett korrekt sätt, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Du har ingen åsikt om att hon väljer business class?

– Nej, jag har inte det ärligt talat. Det finns oftast skäl att flyga turistklass, det kan finnas skäl att flyga business class. Så när jag inte vet mer har jag ingen åsikt om detta.

Maria Malmer Stenergard (M), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, avböjer att kommentera och hänvisar till Ulf Kristerssons uttalande.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf:

– Då hoppas jag att Miljöpartiet har klimatkompenserat för de resorna som man gör. När jag flyger och reser i Centerpartiets regi så klimatkompenserar vi och vi köper och ser till möjligheten till förnybart bränsle där det går.

Enligt Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, är det otroligt viktigt att vara sparsam med skattebetalarnas pengar.

– Dels att välja bra och så billiga biljetter som möjligt, och dels är det viktigt att tänka på miljön. Det är viktigt att värdera varje flygresa, att flyga till viktiga möten är dock en självklarhet om det är på andra sidan jorden så klart. Men då gäller det också att välja rätt biljetter, säger han.

Isabella Lövin menar att det ”finns ingenting som säger att man inte ska flyga i business”.

”Nej förutom samvetet och respekt för skattemedel då”, skriver Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, på Twitter.

Den tidigare statsministern Carl Bildt tar dock Isabella Lövin i försvar. Han menar att det inte är orimligt för statsråd att välja business class.

”Fullt rimligt att statsråd har möjlighet att arbeta på långa flygresor. Jag gjorde det alltid”, skriver han på Twitter.

Miljöpartiets tidigare språkrör Per Gahrton skriver på Facebook:

”Om Isabella Lövin eller hennes medarbetare ibland gör bedömningen att resa i business klass gör att hon effektivare kan slåss för att rädda världen från klimatkatastrof, så har jag fullt förtroende för henne och anser att det är väl använda skattepengar”.

Benjamin Dousa, ordförande i Muf. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Blandade reaktioner

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) anklagar språkröret för hyckleri och skriver även på Twitter:

”Det är ju vanligt att påpeka hur vissa partier 'drömmer' om vissa tidsepoker, särskilt 50-60-talet. Verkar stämma på MP med - tiden då de upphöjda klasserna åkte flott med champagne och jetplan men pöbeln knappt hade råd med bil.”

”Jag har faktiskt inga problem med att vice statsminister eller andra dignitärer åker business när de ska representera Sverige utomlands. Men då får man faktiskt stå för varför det är rätt i stället för att slingra sig”, skriver han vidare.

Benjamin Dousa, ordförande i Moderaternas ungdomsförbund, vill att MP-språkröret avgår.

”Sveriges klimatminister flyger för 1,5 miljoner och äger en dieselslukande pick-up. Hyckleri på sällan skådad nivå. Isabella Lövin borde avgå redan innan valet”, skriver han på Twitter.

Jens Holm, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, är förvånad och besviken när han läser om Isabella Lövins flygkostnader.

– Jag trodde Miljöpartiet var ett parti som i första hand tog tåget och försökte vara måttfull med flygresor. Vi vet alla att det är helt ohållbart att flyga som mycket som vi gör. Det är viktigt att även om man är vice statsminister försöka föregå med gott exempel, säger han.

Jens Holm är också kritisk till valet att flyga business class.

– Det är ingen som tvingar en politiker att flyga business. Det är inte bara dyrare för skattebetalare utan det innebär också en större klimatpåverkan eftersom det är större säten och det blir färre passagerare per plan om man flyger business, säger han.

Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen skriver på Twitter:

”Om jag ska kliva ur den partipolitiska rollen så måste man ändå tydliggöra att detta är tramsigt. Sverige är inget U-land. Ministrar, talmän med flera som representerar Sverige måste kunna vara utvilade när de kommer fram och tolv timmar av möten väntar.”

Isabella Lövin svarar

På fredagseftermiddagen kommenterade Lövin själv Expressens avslöjande på sociala medier, där hon bland annat skrev att regeringskansliet klimatkompenserar för resorna.

”Varje biståndsministers uppgift är att resa i världen. Man behöver ibland jobba på planet, och ibland sova för att komma fram utvilad för att företräda Sverige vid viktiga möten och förhandlingar. Resor bedöms utifrån säkerhetsaspekter, och klimatkompenseras av regeringskansliet”, twittrar hon.