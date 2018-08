Här flyr SD-politikern från nazistfrågorna: "Skitsnack"

Expressen berättade i går om hur flera SD-kandidater har sitt politiska förflutna i Nationalsocialistisk front, NSF. I valet i september kandiderar exempelvis både den tidigare lokale NSF-ledaren Andreas Olofsson och tidigare propagandachefen Thomas Jelinek för Sverigedemokraterna - båda var aktiva i NSF Klippan.

Just Klippan var under 90-talet och 00-talet ett av landets mest ökända nazistfästen. I NSF:s propaganda förekom under flera år fräna angrepp mot Gerard Gbeyo, som mördades av nazister i Klippan 1995.

Expressen har nu, tillsammans med Expo, fortsatt att granska kandidater från alla partier i riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunvalet för att se vilka som har en koppling till nazism och vitmaktmiljö - genom medlemskap i nazistiska organisationer, nazistisk aktivism eller som aktivt spridit rashetsande propaganda.

Christian Luckmann kandiderar för Sverigedemokraterna i kommunvalet i Ängelholm. Foto: JENS CHRISTIAN

I Ängelholm kandiderar Christian Luckmann för Sverigedemokraterna i kommunvalet. Han är också sprungen ur NSF Klippan där han var medlem i slutet av 90-talet och början av 00-talet.

Christian Luckmann flyr frågorna om nazism

Men när Expressen träffar honom vid SD:s valstuga på Stortorget i Ängelholm så flyr han i sin bil när Expressen vill ställa frågor om hans tid inom nazismen.

Vad kan du berätta om ditt nazistiska förflutna?

– Ingenting, faktiskt, ingenting.

Luckmann kallar frågorna om hans tid i NSF för "skitsnack", innan han avslutar med:

– Lämna mig i fred.

Christian Luckmann flyr i väg i sin bil när Expressen vill ställa frågor om hans tid inom nazismen. Foto: JENS CHRISTIAN

"När man är ung då söker man en tillhörighet"

När Expressen sedan ringer upp Luckmann så medger han att han var med i Nationalsocialistisk front:

– När man är ung då söker man lite grann en tillhörighet. Det var väl egentligen det.

Det kan man göra på många sätt, till exempel genom gå med i en idrottsklubb. Du valde att gå med i Nationalsocialistisk front.

– Det kom till mig via en barndomsvän helt enkelt.

– Jag skulle inte vilja påstå att jag var särdeles nazistisk. Tvärtom egentligen. Jag var en kille som gärna vek undan när det började bli för politiskt.

"Mitt medlemskap i Sverigedemokraterna såg jag nästan som en antinazistisk handling", säger Christian Luckmann. Foto: JENS CHRISTIAN

Nationalsocialistisk Front vid en demonstration i Linköping 2005. Foto: EXPO

Lämnar Sverigedemokraterna

Luckmann berättar att han efter att Expressen ställt frågor informerade Sverigedemokraterna om sina år inom nazismen.

Du har inte berättat om det här förut för Sverigedemokraterna?

– Det har inte kommit på tal. Det är egentligen sanningen. Hade vi diskuterat det här så hade jag givetvis tagit upp det.

– Faktum är att mitt medlemskap i Sverigedemokraterna såg jag nästan som en antinazistisk handling, bara av det blotta medlemskapet.

På vilket sätt?

– Ja, ska vi leta upp någon organisation som är så effektiv på att rensa undan nazism och obekväma ideologier så är det Sverigedemokraterna.

Hur kommer det att påverka dig?

– Jag kommer att få lämna, säger Luckmann om sin framtid i SD.

I november 2015 blev Mikael Hagvall, 52, stödmedlem till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Han kandiderar också för Sverigedemokraterna i Karlsborg. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Mikael Hagvall stödmedlem i NMR

I Karlsborg kandiderar Mikael Hagvall, 52, för Sverigedemokraterna i kommunvalet. I november 2015 blev han stödmedlem till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, som ställer upp i riksdagsvalet och tre kommunval i september.

Expressen har flera gånger berättat att NMR gått till våldsamt angrepp mot poliser och att flera i nazistorganisationens ledning är dömda för ideologisk motiverade våldsbrott. Förra året dömdes tre nazister för inblandning i bombdåd i Västsverige, och i nyligen åtalades en NMR-medlem i Sundsvall för bland annat förberedelse till mord efter att polisen hittat flera vapen hemma hos honom och också sett hur han kartlagt två journalister.

När Expressen träffar Hagvall och ställer frågor om hans stödmedlemskap i NMR säger han:

– Nu ska jag kolla på teve.

Varför blev du stödmedlem?

– Ja, det var ett misstag. Jag är inte med. Det var ett år jag betalade.

I Facebookgruppen "Stå upp för Sverige" skriver Mikael Hagvall "Bränn" under en artikel om boende för anhöriginvandrare.

Uppmanade till att bränna ned invandrarbostad

Hagvall har också varit aktiv i Facebookgrupper som "Stå Upp För Sverige" där han under en artikel om ett boende för anhöriginvandrare skrev: "Bränn!"

I samma Facebookgrupp skrev han om ensamkommande:

"Självklart ska parasiterna straffas på nåt sätt."

På frågorna om varför han skrev "Bränn!" om boende för anhöriginvandrare och "parasiter" om ensamkommande säger han:

– Jag tror inte att jag skrivit det.

Du ser att det är från ditt Facebookkonto. Du kallar ensamkommande för "parasiter".

– Ja, säger Hagvall och avbryter intervjun.

Expressens David Baas: "Du kallar ensamkommande för parasiter". "Ja", svarar Mikael Hagvall och avslutar intervjun. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Nazistiska NMR under en demonstration på första maj i Ludvika i år. Foto: MELI PETERSSON ELLAFI

Pierre Ingesson deltog i nazistiska Salemmarschen

Pierre Ingesson, 25, är aktiv i Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna. I valet kandiderar han till kommunfullmäktige i Jönköping och till landstingsfullmäktige i Jönköpings län. Förra året publicerade nättidningen Aktuellt Fokus bilder på Ingesson när han 2011 poserade med fascistiska ideologer vid en högerextrem föreläsning.

Men Ingessons koppling till nazismen går betydligt djupare än så. 2008 blev han stödmedlem i Nationalsocialistisk front. Han deltog i nazistiska Salemmarschen, gick på nazistfester och delade ut NSF-flygblad i sin hemkommun.

Pierre Ingesson, 25, kandiderar till kommunfullmäktige i Jönköping och till landstingsfullmäktige i Jönköpings län. Foto: CORNELIA SCHAUERMANN

På högerextrema forumet Nordisk.nu presenterar Pierre Ingesson sig med ett hakkors och orden "Svenskarna behöver livsrum inte moskéer"

Presenterar sig med hakkors

Han spred också sina åsikter på det högerextrema forumet Nordisk.nu där han presenterade sig med ett hakkors och orden: "Svenskarna behöver livsrum inte moskéer".

På forumet hörde han också av sig till NSF:s ledning om att få rekrytera nya nazister:

"Tjena! Pierre igen Skulle fråga om tillåtelse att rekrytera lite medlemmar på min skola? Känner några nationalsocialister som jag tror vill gå med, och så finns det rätt många på den skolan".

Ingesson var också med på ett möte där Nationalsocialistisk front ombildades till Folkfronten. Han var också med på möte med den högerextrema aktivistgruppen Nordisk ungdom, och åkte på en resa till Italien för att besöka det italienska fascistpartiet CasaPound.

Vad var det som lockade med Nationalsocialistisk front?

– Jag var historienörd. Jag var väldigt intresserad av första och andra världskriget. Tyvärr så blev man indoktrinerad i en rörelse som är hemskt. Nationalsocialismen är bland det värsta som nånsin har hänt i världshistorien.

"Jag var ung och dum. Alltså riktigt dum i huvudet", säger Pierre Ingesson om att han varit stödmedlem till Nationalsocialistisk front. Foto: CORNELIA SCHAUERMANN

Nationalsocialistisk Front i Stockholm 2005. Foto: EXPO

Blev nazist som "historienörd"

Det är många som är historieintresserade som inte ansluter sig till nazistiska organisationer.

– Jag har inget bra svar till det. Jag var ung och dum. Alltså riktigt dum i huvudet.

Har du berättat för Sverigedemokraterna att du har varit stödmedlem i Nationalsocialistisk front?

– Jag har berättat att jag har ett brunt förflutet men jag har inte uttryckligen sagt att det varit Nationalsocialistisk front.

Varför har du inte gjort det?

– För att jag skäms, säger Ingesson.

Efter intervjun hör Ingesson av sig till Expressen och berättar att han, på SD:s uppmaning, ska lämna sina politiska uppdrag och sina kandidaturer.

