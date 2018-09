Ebba Busch Thor: ”Vi visade att de hade fel”

I somras såg Kristdemokraterna ut att åka ur riksdagen.

Men Ebba Busch Thor har lett KD till ett succéval – med ett resultat på omkring sex procent nådde partiet långt över vad som förväntades bara veckor före valet.

I ett långt inlägg på sitt Instagram-konto skriver hon nu om hur det var när hon valdes som partiledare – och om att ett glastak spräcktes på valdagen.

Ebba Busch Thor: ”Kommentarerna haglade”

2015 blev hon vald till Göran Hägglunds efterträdande. Hon var då gravid med sitt första barn.

”Jag minns det som i går. Hur kommentarerna haglade. Om hur djupt olämpligt det var att jag kandiderade till partiledare fast jag var gravid. Vilken dålig människa jag var. Oansvarig”, skriver KD-ledaren.

Hon skriver om hur kommentatorer försökte analysera hennes för- och nackdelar som potentiell partiledare men att det inte var värt då hon var gravid. Hon berättar också om insändare som avslutades med ”stackars Ebbas bebis”.

LÄS MER: Busch Thor räddade KD med kanonspurt

Ebba Busch Thor viktig för partiets framgång

”Jag minns det som i går. Mejlen. Breven. Det underförstådda i frågor och kommentarer att det var käckt att jag blivit vald men att jag skulle misslyckas. Under min ledning skulle partiet åka ur riksdagen med huvudet före bland annat för att jag fött inte bara ett utan två barn under tiden. De kommentarerna fick jag så sent som i augusti”, skriver hon vidare.

Ebba Busch Thor är mycket viktig för sitt partis framgång, visar SVT:s Vallokalundersökning. 35 procent av KD:s väljare anser att Busch Thor är viktig för partiet. I flera partiledardebatter inför valet utsågs hon som vinnare.

Nu har hon bevisat att de som tidigare inte trodde på henne hade fel, skriver hon på Instagram.

LÄS MER: Hon valde partiledarpost framför lyxlivet i Oman

”Mina barn mår bra och är det bästa som hänt. Och mitt parti gjorde den största upphämtning av dem alla.”

Hon tackar Liberalernas Birgitta Olsson för att hon försvarade henne 2015 och skriver att man kan bråka om medlen, men aldrig målet.

”Jag debatterar gärna och ofta de bästa verktygen för att föra kvinnokampen och jämställdheten framåt i Sverige. Men låt oss aldrig visa varandra så lite respekt att vi tror att det bara finns en enda väg. Ibland är verktygen politiska beslut och då kommer vi tycka olika beroende på om vi är lite mer höger eller vänster. Ibland är verktygen att visa systerskap och stötta varandra i mot och medgång oaktat politik.”