Ebba Busch Thor: ”Vi har väckt KD-rebellen till liv”

Deltagarna på Kristdemokraternas valvaka sjöng "Alliansen, allisansen, olé olé olé", klappade i händerna och skanderade "Ebba! Ebba! Ebba!".

Och partiledaren Ebba Busch Thors leende var lika stort och vitt som den ljusa kostym som hon bar när hon med segerbuketten i handen tog emot hyllningarna.

– Vad var det vi sade? vrålade Ebba.

– Räkna aldrig, aldrig ut en Kristdemokrat igen! VIlken valrörelse vi har gjort ihop! Jag har sett er och era ansträningarna, alla dörrknackningskampanjer, morgonkampanjer, hur vi har valt att möta väljarna i den här valrörelsen i den verklighet som de befinner sig i och besvara deras frågor.

Ebba Busch Thor fortsatte:

– Vi har verkligen väckt den där KD-rebellen till liv.

KD-ledaren avbröts återigen av applåder.

– Jag hade inte kunnat göra detta utan er, men heller inte utan min familj. Min fantastiska mamma och pappa, mina svärföräldrar och min älskade NIklas. Var är du, Niklas?

Ebba Busch Thor kysste maken Niklas

Ebba Busch Thors äkta hälft Niklas Busch Thor, som har ett förflutet som fotbollsproffs, kom upp på scenen och makarna kysstes – vilket ledde till ännu mer applåder.

KD-ledaren talade också om sina och makens son och dotter.

– Våra underbara barn Birger och Elise hoppas jag en dag ska få se och förstå värdet av en familj som håller ihop och jobbar tillsammans.

Ebba Busch Thor menade att KD lyckats vända "ett monumentalt välfärdssvek till ett välfärdslöfte man kan lita på".

– Jag är otroligt stolt över det, sade hon och tillade:

– Står man fastgrundad i goda värderingar, den judisk-kristna etiken, då klarar man också att stå rakryggad när det blåser!

Partiledaren konstaterade att det kommer att vara ett svårt läge i svensk politik framöver.

– Men tro mig: Sverige behöver en ny regering, inte fyra år till av skandaler. Sverige behöver förändring, Sverige behöver en alliansregering, sade Ebba Busch Thor, varpå låten "This girl is on fire" spelades igen.