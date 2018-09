Det sista mandatet till SD – med sju röster

Det rödgröna blocket ser just nu ut att få 144 mandat i riksdagen, mot alliansens 142. Sverigedemokraterna ser ut att få 63 mandat.

Det var sent på måndagen som stod det klart att SD fick ett mandat som först hamnade hos C – på valnatten var skillnaden mellan blocken bara ett mandat.

Detta efter en felräkning i valdistriktet Högsäter och norra kommundelen i Färgelanda kommun i Västra Götaland.

Skillnaden: sju röster

Nu rapporterar "Ekot" att det bara är sju röster som gör att SD får mandatet och inte C.

– Det är väldigt jämnt mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet om sista mandatet. Hade Centerpartiet haft sju röster till, hade de fått det sista mandatet, i stället för Sverigedemokraterna, säger Svante Linusson, professor i matematik vid KTH och även sakkunnig till valprövningsnämnden, till Ekot.

Han säger till Ekot att det här valet är ovanligt jämnt och att det brukar skilja ett par hundra röster.

– Men det kan skilja på bara ett par röster, det kan till och med bli lika, då säger lagen att är det lotten som avgör vem som får det sista mandatet, säger Svante Linusson till "Ekot".

Mänskliga faktorn bakom missen

Den slutgiltiga rösträkningen kommer avgöra vart mandatet hamnar.

På måndagskvällen, när rösträkningsmissen blev känd, sa Lars Aden Lisinski, pressekreterare på Valmyndigheten till Expressen:

– Rapporteringen var fel. Vi får utgå från att det beror på den mänskliga faktorn och att valarbetarna var mycket trätta sent på natten. Att det fick så stor effekt att ett mandat flyttades mellan partierna beror på att det var så tätt mellan C och SD när det gällde just det här mandatet.

