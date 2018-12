100 dagar, drygt 70 pressträffar, tre sonderingsuppdrag och två nedröstade statsministerkandidater har avhandlats sedan valet. Nu ska talmannen Andreas Norlén ge nytt besked om vad som blir nästa steg i regeringsbildningen efter att regeringsförhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet havererat.

– Jag tror inte att man förstår hur extremt intensivt detta varit, det har verkligen varit förhandlingar som pågått dag som natt, har en källa med insyn sagt till Expressen.

Talmannens har kallat till presskonferens klockan 11:15.

LÄS MER: Stefan Löfven: ”Ingen anledning att ha panik”

Arbetsrätten knäckte förhandlingarna

Arbetsrätten blev knäckfrågan som ingen kunde lösa. Enligt Ekot fanns det under söndagskvällen för en vecka sedan, efter intensiva förhandlingar, ett dokument med överenskommelser som partierna enats om. Dokumentet skulle godkännas i varje partiledning – men det var där som förhandlingarna sprack på grund av delen om lagändringar i arbetsrätten.

– Socialdemokraterna ville ge LO veto när det kom till frågan om arbetsrätten, vilket för oss var helt otänkbart, har en C-källa med insyn i förhandlingarna tidigare sagt till Expressen.

Enligt Ekot hade de fyra partierna i förhandlingen – S, MP, C och L – enats om att facket och arbetsgivarna skulle få ett år på sig att komma fram till reformer på arbetsmarknaden. Om detta inte skulle lyckas, skulle man i stället lagstadga om reformer, vilket LO motsatt sig starkt.

Stefan Löfven vägrade gå med på Centerpartiets vilja om lagstadgade reformer på arbetsmarknaden, erfar Ekot. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men för Centerpartiet räckte inte detta, utan man ville konkretisera vad en sådan eventuell lagstiftning skulle innehålla, och kom tillbaka med två delar: dels ville man att ha en betydande utvidgning av turordningsreglerna, och dels ville man att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar för omställningsstöd vid uppsägning. Detta vägrade dock Stefan Löfven att gå med på, och haveriet var ett faktum.

Centern tappar var tredje väljare

Men efter Centerpartiets gruppmöte under gårdagen sa Annie Lööf att dörren inte är stängd för att återuppta förhandlingarna med S.

– Men då får de återkomma, sa hon till journalistuppbådet då.

Samtidigt visar en ny mätning från DN/Ipsios att Centerpartiet tappat var tredje väljare under december. Partiet går i mätningen från 10 till 7 procent. Mätningen gjordes mellan 5 och 16 december – alltså under den tidsperiod då C sa nej till S, Löfven röstades ner i riksdagen och M/KD-budgeten klubbades igenom i riksdagen.

– Vi hade merparten av våra intervjuer under förra veckan när det var som mest turbulent. Vi är säkra på att det här speglar en verklig förändring, med förbehållet att det är en ögonblicksbild från en ovanligt turbulent period, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

Samtidigt går KD om C i mätningen, och ökar till 8 procent.

LÄS MER: DN/Ipsos: C tappar var tredje väljare