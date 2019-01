Björklunds ord – då får Sverige en statsminister

Liberalernas partiledare Jan Björklund uttryckte på måndagen hoppfullhet inför regeringsbildningen:

– Det är min uppfattning att omröstningen som sker nästa vecka, där bör regeringsfrågan lösas, säger han till Aftonbladet.

LÄS MER: Löfven och Kristersson i möte med Liberalerna

Tidigare samma dag hade partistyrelsen och riksdagsgruppen haft möte, och enligt Björklund har man fört ”fördjupande diskussioner” med både Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Något beslut ska dock inte ha tagits.

– Det gör vi på partirådet på söndag. I dag har vi gästats av båda statsministerkandidaterna och fått möjlighet att höra hur de ser på det politiska läget. Jag för ju samtal med dem hela tiden men nu har alla riksdagsledamöter och partistyrelseledamöter fått lyssna på de båda, säger Liberalernas partiledare till Aftonbladet.

På lördag ska partistyrelsen ta ställning – för att sedan rekommendera en statsministerkandidat till partirådet på söndag.

LÄS MER: Björklund pressas internt – för att släppa fram Kristersson

Jan Björklund möter pressen efter flera möten på måndagen. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ledamoten: ”Tycker vi ska släppa fram Kristersson”

Gulan Avci, riksdagsledamot och partiets talesperson i integrationsfrågor, sitter i Liberalernas partistyrelse och deltog på de båda mötena samt det efterföljande partistyrelsemötet. Hon säger nu att hon själv tycker att Liberalerna ska släppa fram Ulf Kristersson som statsminister.

– Det var ett bra möte, det var bra att båda kom så att man fick möjlighet att ställa sina frågor. Jag har blivit än mer övertygad efter att ställa mina frågor. Jag tycker att vi ska släppa fram Ulf Kristersson.

LÄS MER: Talmannen i nytt samtal med Stefan Löfven

Gulan Avci. Foto: © LENA LARSSON / © LENA LARSSON

Till Löfven ställde Gulan Avci (L) bland annat frågan om förhållningssättet till Vänsterpartiet och LO, vilket S-ledaren ska ha svarat på.

– Jag tycker att jag fick ett bra svar. Jag menar att oavsett vilken konstellation det blir, av de två alternativ som finns på bordet, så kan man begränsa ytterlighetspartiernas inflytande och makt.

Kommer du att rösta mot partiet om det beslutar att i stället släppa fram Stefan Löfven?

– Det är en fråga som jag känner att jag inte vill svara på. Jag tycker att det är schyst innan ett beslut tagits. Men jag kommer driva min linje ända fram.

LÄS MER: Löfvens strategi: Krossa Björklund i ett extraval

Gulan Avci (L) vill inte släppa fram Stefan Löfven. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hur stark upplever du att din linje är inom partiet?

– Jag vill bara prata för mig själv. Andra får svara på vad de tycker. Det är också av respekt för den långa diskussion vi haft under hösten.

En anonym L-källa håller med om att dagens möten var givande:

– Inget klart förrän på lördag eller söndag. Men dagens möten gav en bättre bild av läget för både partistyrelsen och riksdagsgruppen, så man kan säga att det var givande möten, säger källan till Expressen.

Jan Björklund vill inte säga vilket av alternativen det lutar åt. TT har dock pratat med enskilda liberaler i riksdagsgruppen – och efter att allt fler länsförbund har tagit ställning i frågan lutar det enligt dessa åt att partiet kommer släppa fram Kristersson som statsminister.

Ulf Kristersson med Moderaternas presschef Cherine Khalil i november. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Källa: Kristersson mer optimistisk

Centerpartiet uppger till Expressen att de inte har något nytt att kommunicera just nu. Samtidigt uppger en M-riksdagsledamot för Expressen att låsningarna i regeringsbildningen håller på att lösas upp till Ulf Kristerssons fördel – just efter nya samtal som förts med C.

Centerledaren Annie Lööf i riksdagen strax före jul. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Strax efter lunch i lördags ska Moderaternas riksdagsgrupp och partistyrelse ha haft en gemensam telefonkonferens, i vilken partiledaren ska ha informerat om att det läge som sett väldigt svårt ut tidigare nu såg betydligt ljusare ut.

– Ulf gav intryck av att vara hoppfullt optimistisk. Detta grundade sig framför allt på de samtal som förts med C, säger M-riksdagsledamoten.