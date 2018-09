På fredagskvällen drabbade statsminister Stefan Löfven (S) samman med moderatledaren Ulf Kristersson i en direktsänd duell i SVT. Efteråt var Expressens politiske kommentator K-G Bergström mycket kritisk till upplägget:

"Kvällens debatt hade förtjänat en programledare som tog politik och partiledarna på allvar. Belinda Olsson avbröt hela tiden, det var för kort tid för varje enskilt ämne, hon slösade själv tid genom att upprepa vad den ene duellanten just sagt, när den andre kom in. Mitt i duellen las ett tramsavsnitt in om vad de visste om varandra", skrev K-G Bergström.

SVT-chefen Eva Landahl om K-G Bergströms kritik: "Det har jag också respekt för"

– Jag har respekt för att K-G tycker så, jag tycker att vi gjorde ett balanserat frågeupplägg, säger SVT-chefen Eva Landahl. Är man väldigt kunnig och insatt i en fråga, har följt den genom valrörelsen eller är politisk reporter, så kanske man blir frustrerad över att vi inte gick längre. Det har jag också respekt för.

Men K-G är inte ensam om att tycka att SVT:s debattformat inte höll måttet.

Tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M) kallar hela statsministerduellen för ett jippo i ett inlägg på Twitter:

"Jag tycker att seriösa politiker borde gå samman och kräva att dessa jippon upphör. En seriös dialog kräver ett seriöst format."

Vad skulle du vilja säga till Carl Bildt?

– Jag vill inte kommentera Carl Bildt, jag är inte politiker, säger Eva Landahl. Vi försöker nå ut brett utifrån vad man kan om politik – där man behöver skaffa sig kunskap.

Sjuksköterskan Alexandra Lyssarides på Twitter: "Högern är ena riktiga bajskorvar"

Det finns även annan kritik mot hur SVT arrangerade statsministerduellen.

Mitt under den direktsända statsministerduellen vittnade sjuksköterskan Alexandra Lyssarides om stressen i vården. Men det SVT valde att mörka var att hon är fackligt förtroendevald. För fyra år sedan twittrade hon dessutom om allianspartierna:

"Högern är ena riktiga bajskorvar."

Carl Bildt: "Ett lågvattenmärke"

När Carl Bildt fick kännedom om Alexandra Lyssarides bakgrund och fackliga engagemang, efter att Expressens politiske reporter Niklas Svensson twittrat om det, skrev han:

"Är detta sant? I så fall ett lågvattenmärke. Också av SVT."

Varför gick ni inte ut med att det var på det här sättet?

– Tweeten hade inte vi sett helt enkelt, det är det raka svaret på den frågan, svarar Eva Landahl. Att vi inte redovisade att den här sjuksköterskan var medlem i Vårdförbundet var en ren kommunikationsmiss.