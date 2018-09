De rödgröna blir största block med 144 mandat mot alliansens 143. Sverigedemokraterna landar på 62 mandat. Detta enligt det preliminära valresultatet som kom tidigare i dag. Statsvetaren Jenny Madestam fick därefter svara på läsarfrågor om valet.

Här följer fem av de bästa.

Fråga: Vilket parti skulle du säga blev valets stora vinnare? Och varför?

Svar: Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Båda partierna gick fram över förväntan.

Fråga: Har det någonsin tidigare varit så jämnt mellan två block?

Svar: Ja, under den så kallade lotteririksdagen 1973-76, då var ställningen 175-175 i mandatfördelning mellan S och V(PK) å ena sidan och de borgerliga partierna å den andra. Detta var dock innan riksdagen fick 349 ledamöter i stället för som då, 350.



LÄS MER: Experterna svarar på frågor om valresultatet och regeringsbildning

Jenny Madestam svarar på frågor om valet

Fråga: Vad kan det bli för förändringar när den slutgiltiga rösträkningen är klar?

Svar: Om jag förstår saker rätt (är varken matematiker eller valforskare) så är det rätt färdigt nu, sett till mandatfördelningen. Ett ytterligare mandat har gått till C. Egentligen har inget förändrats, mer än att det skulle kunna bildas en majoritet i riksdagen om C stöttar S, MP och V. Vilket i nuet är orealistiskt.



LÄS MER: Expressens Frida Bratt svarar på frågor om ekonomi och valet



Fråga: Hur sannolikt är det att Annie Lööf bryter med alliansen? Kan hon bli statsminister med de rödgröna och är det något hon vill?

Svar: I detta nu, efter det ytterligare mandatet till C så skulle C, S, V, MP ha egen majoritet i riksdagen. Att C skulle bryta med alliansen har hittills förefallit otroligt. I alla fall om vi tar det höga tonläget på allvar. MEN - en regering måste bildas på något vis. Ansvarstagandet för Sverige kan vara ett motiv till att bryta tidigare konstellationer och löften. En idé skulle vara att S erbjuder C statsministerposten. Det skulle kanske kunna locka över. Samtidigt finns ett genuint och starkt ogillande av S inom C.

Fråga: Vad tror du om sannolikheten för ett nyval? Samt hur utgången skulle kunna bli i ett eventuellt sådant?

Svar: Inget parti, förutom SD och V tror sig vinna på extra val. Dessutom är det ingen som vill stå med ansvar för att det blev extra val i knät, alltså kommer partierna att försöka göra sitt yttersta för att slippa detta. Jag tror inte att extra val är utgången utan att en lösning kommer hittas.