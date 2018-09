Avicii och Britney på KD:s valvaka

Kristdemokraterna har satt ihop en helt ny Spotifylista, där deltagarna på valvakan möts av Aviciis "Wake me up" och Ahas "Take on me".

Bufféborden dignar av rätter som sotad lax, bakade betor, timjansbakad kalvfilé, stekt ankbröst, citronbakad rödning och till detta finns såväl vin som alkoholfria drycker.

Blåa och vita ballonger bidrar till feststämningen och de närvarande är spända, men glada.

– Den senaste veckan har jag egentligen inte alls varit nervös, för det har gått så bra opinionsmässigt. Men nu när jag är här smyger sig nervositeten på, förklarar Lovisa Teolinda Pettersson.

Hon fortsätter:

– Jag har engagerat mig i det här och jobbat så hårt i åtta år och då vill man gärna att det man brinner för får så stort mandat som möjligt, säger Lovisa-Teolinda Pettersson som jobbar för barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin.

Ebba Busch Thor: ”Piggare än jag vågat hoppas på”

På storbildsskärmar kan man se bilder av Ebba Busch Thor som tidigare i dag delade ut valsedlar på Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm. KD-ledaren kommer inte att uttala sig på valvakan förrän valresultatet är klart, men tidigare i dag berättade hon till Expressen att hon kände sig mycket piggare än vad hon trodde att hon skulle göra så här dags i valrörelsen.

– Det är så många som visar så mycket vänlighet, intresse och engagemang och det lyfter mig. Jag är piggare än vad jag vågat hoppas på, sade Ebba Busch Thor som tidigare i veckan instagrammade om ett skivstångspass utanför garaget.

Anida Gemsjö, pressekreterare hos Kristdemokraterna, berättar att många KD-toppar väntas till valvakan. Partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson, tidigare partiledaren Alf Svensson, före detta statsrådet Mats Odell och EU-parlamentarikern Lars Adaktusson är bara några av de "höjdare" som ska infinna sig under kvällen, enligt pressekreteraren.