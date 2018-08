Åkessons motangrepp mot Wallström: ”Ovän med alla”

I en intervju med Dagens Nyheter ger utrikesminister Margot Wallström (S) uttryck för sin oro kring utrikespolitiken om Sverigedemokraterna får ökad makt:

– Med den världs- och människosyn de har, och med de kontakterna med Ryssland och ett öppet försvar av Orbáns politik i Ungern, vore ett SD med inflytande absolut förödande, säger Margot Wallström till DN.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Åkessons motattack mot Wallström

Under fredagen talade SD-ledaren Jimmie Åkesson i Sundsvall – ett av hans 55 stopp i olika svenska städer under valrörelsen. Efter torgmötet kommenterade Åkesson Margot Wallströms utspel:

– Just Margot Wallström har kanske inte visat sina främsta diplomatiska färdigheter under den här mandatperioden, utan har lyckats göra sig ovän med alla möjliga under sin tid som utrikesminister. Jag är inte så imponerad av henne, säger Jimmie Åkesson till Expressen.

Jimmie Åkesson under talet i Sundsvall på fredagen. Foto: MATS ANDERSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverigedemokraternas partiledare gick sedan till hårt angrepp mot Socialdemokraterna – och menade att de hade tvivelaktiga kontakter på den internationella arenan:

– Det är klart att vi aldrig har suttit med i regeringen, men jag menar att vi har ett avsevärt mer balanserat förhållande till utrikespolitiska frågor än Socialdemokraterna – som har starka kopplingar till socialistinternationalen, till islamistorganisationer i Mellanöstern och annat som vi inte har. Det skulle göra det avsevärt mycket lättare för oss att sätta Sverige på kartan igen, säger Åkesson.

Skulle ni till exempel förändra Sveriges position i Israelfrågan?

– Definitivt. I dag har vi ett socialdemokratiskt parti som samarbetar med antisemitiska terrororganisationer, det är klart att det behövs en ny regering för att kunna få en mer balanserad syn i Mellanöstern-konflikten, säger SD-ledaren.

Åkessos hektiska schema

Jimmie Åkessons turnéschema under valspurten är intensivt, och bara under fredagen håller han totalt fyra tal. Förutom Sundsvall besöker SD-ledaren Ånge, Härnösand och Hudiksvall under fredagen. Totalt besöker han 55 svenska städer under valrörelsen.

Du turnerar väldigt intensivt nu. Hur mår du? Klarar du av den här höga pressen?

– Ja, jag gillar det höga tempot. Det är nästan värre när man inte har ett högt tempo, då blir man slö och trött. Jag mår bra just nu, det känns bra. Sen har jag fantastiska medarbetare som underlättar för mig, säger Åkesson.