Thailand är ett av svenskarnas absoluta favoritresemål – och de vajande palmerna lockar även partiledare.

Jimmie Åkesson begav sig till den populära turistorten Phuket tillsammans med hustrun Louise Erixon, kommunalråd i Sölvesborg, och sonen Nils.

I det sydostasiatiska semesterparadiset har Åkesson även umgåtts en hel del med Håkan Hallin, mest känd från tv-programmen ”Färjan” och ”Baren”. Det är också därifrån smeknamnet ”Färjan”-Håkan kommer.

I dag bor han i Thailand året runt och driver en bar där.

På en bild från semestern syns de två vännerna, som lärde känna varandra i Almedalen 2016, slappa i var sin solstol på stranden:

”Här slappas det med Jimmie som laddar batterierna!”, skrev ”Färjan”-Håkan till inlägget.

Åkessons karaokekväll

På söndagen publicerade ”Färjan”-Håkan en ny bild på Jimmie Åkesson.

”Det vart karaoke o sång samt vart man bjuden på hemlagad thaimat (grymt gott) igår med jimmie&vänner som avslutar semestern för denna gång. Tjoho!”, skriver Håkan Hallin till bilden, där de två vännerna ler stort mot kameran.

Jimmie Åkessons stabschef, Mikael Eriksson, kommenterar karaokekvällen i ett sms till Expressen:

”Vad jag förstår så var det en trevlig middag och avslutning på resan”, skriver han.

Det är inte första gången som Jimmie Åkesson och ”Färjan”-Håkan umgås i Thailand. I december 2017 levererade partiledaren en stock snus samt smågodis till barägaren:

Semesterkritiken mot Åkesson

Från de egna leden har det riktats kritik mot att Åkesson lämnade Sverige mitt i det parlamentariska kaoset:

– Det skickar märkliga signaler till riksdagsgruppen när ledaren sticker på semester samtidigt som alla andra är tvungna att hålla sig i riksdagen. Dessutom vet vi ju alla att riksdagen snart har ett långt juluppehåll, sa en källa till Expressen.

Mattias Karlsson försvarar Åkessons semester. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

SD:s gruppledare Mattias Karlsson förklarade att Jimmie Åkesson hade gett sin son ett löfte som han ville hålla:

– Jimmie hade flest resdagar av alla partiledare och det mest intensiva turnéschemat under valrörelsen. Han hade därmed väldigt stor frånvaro från familjen och han lovade då sin son att han skulle vara med honom under hans födelsedag och att de skulle göra något tillsammans under den perioden. Han ville inte svika det löftet trots att processen med budget och annat har dragit ut på tiden, sa Mattias Karlsson till Expressen tidigare i december.

