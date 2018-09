I valet röstade 1 135 627 personer på Sverigedemokraterna, enligt Valmyndigheten. Det motsvarar 17,53 procent av alla väljare.

Jimmie Åkesson leder det tredje största riksdagspartiet – eller blocket – men de andra partiledarna vägrar att prata med honom.

Han har inte ens deras telefonnummer.

– Nej, det har jag faktiskt inte. Inte ett enda, säger SD-ledaren när Expressen möter honom för en längre intervju på partiets kansli i riksdagen – några timmar efter hans möte med talmannen Andreas Norlén.

Men i hemlighet förs samtal på andra nivåer – och Jimmie Åkesson hör saker inifrån Moderaternas riksdagsgrupp, hävdar han.

– Vi får väldigt mycket signaler inifrån Moderaternas riksdagsgrupp.

Expressens politiska reporter Niklas Svensson mötte SD-ledaren Jimmie Åkesson efter hans besök hos talmannen. Foto: Expressen TV

”Det är ingen hållbar länk”

Vad är det för samtal ni för på den nivån?

– Vi har ju funnits med här i åtta år och många av våra ledamöter känner ledamöter från andra partier, ibland väldigt väl. Det är klart att man pratar med varandra om det här och det är klart att många i Moderaterna, det andra stora maktpartiet i Sverige, inte är beredda att ha ytterligare fyra år på läktaren. Det är klart att man vill ta makten. Man har nog trott på det som Ulf Kristersson har sagt om ”hela vägen in i kaklet”. Det är klart att det är frustrerande för många när det sen visar sig att man sen kanske inte är beredd att göra det. Det är de signalerna jag får i alla fall.

Är det en tänkbar länk mellan dig och Ulf Kristersson att riksdagsledamöter talar med varandra partier emellan?

– Det är ingen hållbar länk. Ska vi släppa fram en regering – om vårt stöd krävs passivt eller aktivt – så måste vi vara säkra på att vi kan leva med den politik som regeringen tänker bedriva. Och då vill jag allra helst ta det mellan fyra ögon. Lite lösa löften eller allmänna trevare från enskilda riksdagsledamöter via andra riksdagsledamöter, det är lite väl skakigt som regeringsunderlag om man uttrycker det så.

Åkesson: Vi förväntar oss inflytande

De hade i alla fall ett bra samtal, SD-ledaren och talmannen, på torsdagsförmiddagen, tycker Jimmie Åkesson. Samtidigt beklagar han talmannens svåra uppdrag.

– Han har inget roligt jobb framför sig. Men tar sin uppgift på största allvar och jag upplevde att han lyssnade på det jag sa. Han antecknade noggrant. Det kändes bra.

Jimmie Åkesson träffade, precis som övriga partiledare i riksdagen, talmannen Andreas Norlén för samtal under torsdagen. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jimmie Åkessons gav talmannen ett tydligt besked:

– Jag svarade på samma sätt som jag har gjort hela valrörelsen, att vi förväntar oss ett inflytande om vi på något sätt ska ligga bakom en regering eller på något vis hjälpa en regering att tillträda. Det förstod han så klart.

Samtidigt poängterar SD-ledaren nu att han är "pragmatiskt lagd".

– Bäst förutsättningar har en moderatledd regering i koalition med Kristdemokraterna, alternativt en moderat enpartiregering. Men det är inte ovillkorat från vår sida, utan vi förväntar oss att vi får inflytande i rimlig proportion till hur stora vi är.

SD-ledaren tror på M- och KD-stöd

Ebba Busch Thor har sagt att man bör klara av att acceptera ett stöd från Sverigedemokraterna. Vad tänker du om det?

– Jag är övertygad om att både Kristdemokraterna och stora delar av Moderaterna är beredda att ta vårt stöd för att kunna bilda en regering. Det som Kristersson har sagt om ”ända in i kaklet” kan inte betyda något annat, egentligen. Men just nu ser det ut som att de vill hålla ihop alliansen och de får gärna försöka med det. Men mitt besked till talmannen är att som läget är just nu blir det ingen alliansregering med annat än Socialdemokraternas goda minne.

Jimmie Åkesson säger att han är beredd att rädda alliansen – men att det hänger på Ulf Kristersson. Foto: OLLE SPORRONG

Är det helt uteslutet för dig att stödja en regering där Centerpartiet och Liberalerna ingår?

– Nej, det är inte helt uteslutet. Det jag har sagt är att som läget är nu – där vi har en allians som säger att de vill bilda regering men som inte vill prata med oss eller ge oss något inflytande, eller ens bilda en regering med vårt stöd – nej, då finns ingen anledning för oss att stödja en sån regering.

Men?

– Om Ulf Kristersson kommer till mig och säger att han vill bilda en alliansregering som tänker göra det här och det här, "och vi vet att det här är viktigt för er, då gör vi det mot att vi får ert stöd". Ja, då kan det bli intressant. Men så länge ingen vill prata med oss så finns det ingen anledning för oss att trycka på en grön knapp.

Foto: OLLE SPORRONG

Inga lojaliteter mot M eller S

Jimmie Åkesson poängterar att han inte har några lojaliteter till vare sig Stefan Löfven eller Ulf Kristersson.

– Vi har lojalitet gentemot våra väljare. Om våra väljare inte får något inflytande eller något tillbaka för de röster som de har lagt, då ska vi inte aktivt eller passivt släppa fram någon regering. Det är det maktmedel vi har. Om blockpolitiken, så som den ser ut nu, står sig ända in i en statsministeromröstningen så är det vi som fäller avgörandet. Trycker vi på den röda knappen så blir det ingen statsminister.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vad krävs för att ni ska trycka på den gröna knappen?

– Att vi får försäkringar om att politikens innehåll är något som vi kan leva med, och då i första hand kopplat till våra kärnfrågor: migrations- och integrationspolitiken, kriminalpolitiken, hälso- och sjukvården. Det är de områdena som vi har sagt i valrörelsen är de viktigaste för oss.

Åkesson öppen för ”andra möjligheter”

Hur menar du att en sådan försäkran skulle kunna se ut?

– Det enklaste är ju om man sätter sig ned och förhandlar om politiken som man normalt sett gör i ett flerpartisystem. Jag har svårt att se någon annan framkomlig väg, men som jag också sa till talmannen i dag: Jag är öppen för andra möjligheter – att prata utan att prata. Men då får någon komma med ett förslag om hur det ska gå till, för jag har inga såna förslag.

Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skulle talmannen kunna vara en medlare mellan dig och de andra?

– Det är väl egentligen inte det som är talmannens roll. Samtidigt är talmannen just nu den enda vi pratar med och jag har också sagt att jag är öppen för det. Men sen får talmannen säga hur öppen han är med en sån lösning. Det är klart att det jag säger och framför väger ju åtminstone talmannen in när han gör sina bedömningar av förutsättningarna att bilda regering. Det är klart att han på ett eller annat sätt kan framföra det utan att gå utanför sin roll. Men det är ett väldigt kantigt sätt att förhandla på. Det rimliga är ju att man pratar med varandra.

”Vi växer medan de minskar”

Men räcker det inte med att ni kan avgöra viktiga frågor i riksdagens utskott?

– Nej, jag tycker inte det räcker. Det är över en miljon människor som har röstat på oss. De förväntar sig att vi gör vad vi kan för att ge dem inflytande över politiken i de frågor som de tycker är viktiga.

Enligt Jimmie Åkesson visar valresultatet tydligt att det i dag inte finns någon socialistisk majoritet i riksdagen.

– Vi växer medan de minskar. Det tror jag är en tydlig signal om att väljarna vill se en annan riktning i de frågor som vi har drivit.

Foto: Expressen TV

Åkesson: Det hedrar väl Björklund

Det sägs ibland att Jan Björklund har pantsatt sina egna barn på löftet att inte ge er något inflytande. Vad tänker du om det?

– Jag vet inte. Jag skulle inte blanda in mina barn på det sättet. Ibland heter det ju att vissa är beredda att sälja både sin farmor, mormor och sina barn för att få makt. Björklund är uppenbarligen inte det, och det hedrar väl honom i så fall.

Det har varit en händelserik vecka som började i måndags med att riksdagsledamoten Björn Söder blev av med sin post som andre vice talman. Vad tänkte du när det hände?

– Det var ju ganska väntat att det skulle bli så, sen hade jag en from förhoppning att Moderaterna skulle återgälda det faktum att vi gav deras talmanskandidat posten som talman. Det var 20 ledamöter från den övriga oppositionen som röstade för Björn Söder, men det räckte ju inte. Det hade behövts många fler.

Så vad ska Björn Söder göra nu?

– Han ska fortsätta sitt utskottsarbete i utrikesutskottet, det är väl inte helt bestämt än. Men det är ditåt det lutar.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Kommer göra det som krävs för våra 1,1 miljoner väljare”

På onsdagen fick vi veta att Socialdemokraterna och Moderaterna delat upp presidieposterna i riksdagens olika utskott mellan sig – och det började med att de singlade slant. Vad tänker du om det?

– Jag vet inte om det är så man brukar göra. Det blir ju lite cirkus av det. Är det inte viktigare än så? Förhandlar man inte om det? De såg väldigt glada ut när de gjorde det, de hade väldigt roligt.

Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna räds inte extraval framöver.

– Jag tror att vi är ett av få partier som har potential att växa vid ett nyval.

Betyder det att du vill ha ett nyval?

– Nej, jag vill ha politiskt inflytande. Det är det jag vill – men om ett extra val är det som krävs … Vi kommer att göra det som krävs för att våra 1,1 miljoner väljare ska få så mycket inflytande som möjligt. Sen styr ju inte vi detta. Det är de andra partierna som styr hur det ska bli. Jag tror att nyval i det här läget känns orealistiskt, då är det mer sannolikt att de andra går ihop i en ny maktkartell över alla partigränser för att hålla oss utan inflytande.

Foto: Expressen TV

Åkesson: Jag förhandlar inte med näringslivet

På onsdagen skrev dessutom 41 företagare och aktiva på ledande positioner i svenskt näringsliv att ”vi bör inte i en kortsiktig politisk pragmatisms namn öppna för samarbete med och inflytande för Sverigedemokraterna”. Hur ser du på det?

– Det är en debatt som finns inom näringslivet. Det finns också de som har motsatt uppfattning i väsentliga delar av näringslivet. Jag förstår att den debatten finns där. Jag träffar gärna de här företrädarna för näringslivet och redogör för hur vi ser på Sveriges utveckling, både på kort, medellång och lång sikt.

Har du haft svårt att få till möten med näringslivet?

– Det beror på vem du frågar. Frågar du Stefan Löfven så dricker ju vi konjak med näringslivet varje dag. Men jag har aldrig gjort det vad jag vet. Jag har i min roll varit på åtskilliga verksamhetsbesök både på små, medelstora och stora företag. Jag har god kontakt med många som tillhör näringslivet på en professionell nivå. Vi hälsar på varandra och kan prata om dagsaktuella händelser när vi ses i olika sammanhang. Men att jag sitter och förhandlar med näringslivet, det har inte hänt än.

Partiledare minst ett år till

Dörren för näringslivet står dock öppen, menar Jimmie Åkesson.

– Det rimliga är att ju större vi blir, desto mer tar man oss på allvar. Vi är inte den här sjukdomen som de andra verkar ha sett oss som och som snart ska över. Vi tenderar att växa i varje val och få mer och mer inflytande och ju förr som till exempel näringslivet förstår det och är beredd att behandla oss som en jämbördig part i det politiska spelet, ja – då kommer man att kunna få ut något av det.

SD har kommit för att stanna – men hur länge är du kvar som partiledare?

– I minst ett år till i alla fall. Jag har ställt upp för fyra nya år i valet och jag är mer taggad än någonsin. Så här nära ett faktiskt inflytande upplever jag att vi inte har varit tidigare. Jag är kvar så länge medlemmarna vill ha mig, inom överskådlig tid i alla fall.