Ställningen mellan de rödgröna och alliansen är 144-142 efter att Centerpartiet förlorat ett mandat med sju rösters marginal hittills i den preliminära rösträkningen.

Men två viktiga besked återstår från rösträkningarna:

Den preliminära rösträkningen i valdistrikten - valnämnderna i kommunerna - ska bli klar under onsdagen när de sista rösterna från utlandet och förtidslokalerna räknas.

Efter den preliminära rösträkningen gör länsstyrelserna om rösträkningen och presenterar det slutliga resultatet för risdagsvalet på fredag. Det arbetet har redan startat men kommer inte förrän de sista onsdagsrösterna levereras till länsstyrelserna.

Ogiltiga röster specialgranskas

Länsstyrelsens rösträkning är också mer komplicerad eftersom personkryssen på riksdagsvalsedlarna ska räknas och tidigare underkända röster specialgranskas för att se om de underkänts felaktigt.

Den slutliga rösträkningen pågår just nu hos länsstyrelsen i Stockholm.

Tre faktorer kommer att avgöra - och kan göra skillnad - under de kommande dagarna:

Utlandsröster

En del röster från svenskar bosatta i utlandet har redan räknats in i den preliminära rösträkningen men de som kommit sent till Sverige räknas först under onsdagen.

Sena förtidsröster

I varje kommun var förtidslokaler öppna även under söndagen för väljare som inte kunde rösta i sin egen vallokal. Jimmie Åkesson röstade exempelvis i Stockholm istället för hemma i Sölvesborg.

Alla förtidsröster från söndagen ska också räknas under onsdagen och adderas den preliminära rösträkningen.

Fler onsdagsröster än tidigare

I valet 2014 handlade det totalt om 192 000 sena utlands- och förtidsröster, så kallade onsdagsröster.

Elin Gradeen är valsamordnare på länsstyrelsen i Stockholm och hennes underhandskontakter med valnämnder i kommunerna pekar mot att det blir fler i år.

– De upplevar att det är fler än tidigare år. Det är flera som har flaggat för att de kan bli sena med att leverera de sista valsedlarna på onsdagen eftersom de redan nu ser att det är många onsdagsröster, säger hon.

När onsdagsrösterna har lagts till återstår ytterligare en bunt med röster som blir de sista att adderas dramat:

Ogiltiga röster

I den preliminära rösträkningen har 24 479 röster i riksdagsvalet ogilitigförklarats hittills. I den summan ingår inte blankröster och röster på exempelvis "inte anmälda partier" som exempelvis Kalle Anka-partiet.

I valet 2014 ogiltigförklarades 15 485 röster i den preliminära rösträkningen men efter den slutliga rösträkningen hos länsstyrelserna var bara 1 938 röster ogiltiga.

Om andelen underkända röster som godkänns i den slutliga rösträkningen blir samma i årets val innebär att det ytterligare drygt 20 000 röster läggs till i sista stund.

Tre vanligare fall med underkända röster som godkänns

Förklaringen till den stora skillnaden är att rösträknarna i den preliminära rösträkningen ska vara restriktiva och ogiltigförklara röster vid minsta tvekan. Länsstyrelsens jurister gör sedan den slutliga prövningen.

– Vi har uppmanat kommunerna att inte vara rädda för att ogiltigförklara röster om de är osäkra. Det är bättre att rösten ogiltigförklaras preliminärt och att vi kan göra bedömningen här vid länsstyrelsen där vi har en massa jurister, säger Elin Gradeen, valsamordnare på länsstyrelsen i Stockholm.

Tre vanliga fall av röster som först registreras som underkända men sen blir giltiga i sista stund är:

Ett röstkuvert med två valsedlar för samma parti. Ett misstag som är okej och en röst räknas för partiet.

En valsedel där den som röstat har strukit över en kandidat. Så gör man inte längre och det påverkar inte personvalet.

En valsedel med två personkryss. Precis som om någon försökt stryka ett namn registreras en sådan valsedel bara som en röst på aktuellt parti.

Vid lunchtid på fredag räknar länsstyrelserna med att vara klara med den slutliga rösträkningen - som då även inkluderar röster som tidigare varit ogiltigförklarade.