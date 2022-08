Fram med paraplyerna! Årets sista sommarmånad inleds med regn på många håll i landet. I de nordligare delarna av landet finns risk för både skyfall och åska, medan de södra och västra delarna i stället kan njuta av solen som väntas titta fram.

– Vi har ett område med regnskurar som rör sig över landet under dagen. I södra Sverige ser det sen ut att kunna bli ganska soligt, i alla fall i de västra delarna av Götaland. I Norrland hänger skurarna kvar även under kvällen och stannar upp över Norrbotten där de finns kvar även under tisdagen, säger Emelie Karlsson.

”Det blir svensk sommar”

Men efter regn kommer solsken. Till viss del, i alla fall. Undantaget Norrbotten, där regnet bitit sig fast, väntas en solig start på tisdagen i stora delar av landet.

Under eftermiddagen eller kvällen väntas dock en ökande molnighet och därefter regnskurar att återigen dra in från väst, som tros hålla i sig även under onsdagen.

– Det blir svensk sommar i veckan. Lite växlande – det kommer vara sol, men vi får också se en del regn, säger Emelie Karlsson.

Vädret stabiliseras i helgen

Det är först framåt helgen som vädret kan stabiliseras något i landets södra delar.

För ett par veckor sedan registrerades den högsta temperaturen i Sverige sedan 1947 när termometern visade på 37,2 grader i Målilla i Småland. Men några liknande värmetoppar har vi inte att vänta framöver – dagstemperaturen väntas ligga på runt 20 grader i de sydligare och mellersta delarna av landet.

– Vi har varmluft som ser ut att kunna dra in över södra Sverige i mitten på veckan. Hur varmt det blir är svårt att sia om, men det ser ut att kunna bli runt 25 grader som mest.

Sommarvärmen är inte över

Men de som fortfarande har en eller ett par semesterveckor kvar ska inte misströsta. Än är inte sommaren över.

– Augusti är en sommarmånad där det ändå brukar vara ganska somrigt väder. Det blir väl någon slags utfasning av sommaren när man rör sig mot september och temperaturerna sjunker, men jag tror ändå att det kan vara ganska somrigt nu framöver, säger Emelie Karlsson.

