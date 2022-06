Striderna i östra Ukraina står relativt stilla och kriget har i hög grad utvecklats till ett artillerikrig. Då varnar underrättelsetoppen Vadym Skibitskyj för att Ukrainas artilleripjäser håller på att ta slut.

– Vi förlorar vad gäller artilleri, säger han till The Guardian.

– För varje ukrainsk artilleripjäs har Ryssland tio eller 15 stycken. Våra västliga vänner har gett oss omkring tio procent av vad de har.

Ukraina använder för närvarande mellan 5 000 och 6 000 artilleriskott varje dag, enligt Skibitskyj.

– Vi har snart använt all vår artilleriammunition, säger han.

Stort antal döda och sårade

De senaste dagarna har Ukrainas höga antal döda och skadade soldater aktualiserats. President Zelenskyj sa nyligen att upp till 100 ukrainska soldater dör varje dag och att ytterligare 500 såras. Bedömare anser att det troligen har att göra med att kriget blivit alltmer artillerifokuserat och att Rysslands överlägsenhet på området kan göra att de ukrainska dödssiffrorna stiger samtidigt som de ryska sjunker. Ryssland kan helt enkelt utdela dräpande slag på längre håll än Ukraina.

Skibitskyj noterar att även Ukrainas vänners lager börjar sina.

– Europa levererar lågkalibrig artilleriammunition, men när Europa börjar få slut minskar mängden stadigt, säger han

Därför vädjar han till väst om hjälp med långdistansrobotar, för att kunna slå ut ryskt artilleri.

Den Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin senaste analys att ukrainska styrkor snarast behöver få nya artillerisystem.

”Eftersom de ukrainska styrkorna använder det sista av sina lager av vapensystem och ammunition från Sovjettiden kommer de att behöva ständigt västerländsk stöd för att övergå till nya artillerisystem och ammunition”, skriver ISW.

”Effektivt artilleri kommer att bli alltmer avgörande i de i stort sett statiska striderna i östra Ukraina.”

