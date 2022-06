Kungaparet inleder sitt nationaldagsfirande med ett besök i Olofström, Blekinge.

Där, precis som i resten av södra Sverige, ser det ut att bli molnigt stora delar av dagen – men förhoppningsvis hinner kungen och Silvia ducka regnet som väntas fram mot lunchtid för att därefter sprida sig norrut.

– Men det är ett ganska splittrat regn, så det behöver inte regna överallt, säger meteorolog Per Holmberg.

Värmland varmast i landet

I Svealand ser det ut att bli en del moln i de västra delarna – men det kan klarna upp och bli soligt fram på dagen. Där kan det också bli ganska höga temperaturer.

– Bortåt Värmland till blir det nog varmast i landet, med upp mot 23 och 24 grader, säger Per Holmberg.

Skansen i Stockholm är centrum för nationaldagsfirandet. Där kommer kungafamiljen kommer att delta i festligheterna på Solliden – och visst kan folkdräkt tänkas vara ett lagom varmt klädval.

– Det ser ut att bli halvklart i Stockholm. Det är lite större chans till sol senare under dagen och temperaturer på ungefär strax under 20 grader, säger Per Holmberg.

Vädret på nationaldagen 2022 GÖTALAND De södra delarna av Götaland får molnigt väder. I de norra delarna av Götaland är vädret halvklart till en början. Men sedan tätnar molnen allt mer och det drar in ett område med regn fram mot lunchtid. Regnet väntas sprida sig norrut under eftermiddagen och kvällen. SVEALAND I Svealand väntas halvklart väder. Det ser det ut att bli en del moln i de västra delarna – men det kan klarna upp och bli soligt fram på dagen. NORRLAND I södra Norrland kommer det vara ganska soligt med mer växlande molnighet över Jämtland och Västernorrland, och eventuellt någon lokal skur. I norra Norrland kommer det vara soligt med efterhand ökad molnighet i fjälltrakterna. Källa: Väderinstitutet Storm Visa mer

