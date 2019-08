Vädersmällen: Regn och åska på väg in

GÖTALAND

Under natten mot tisdagen drar ett regnoväder från Danmark in över landet som kommer att krypa längre norrut under veckan, och första anhalt är Götaland.

– Det kommer vara fläckvis pyttelite regn och fläckvis kraftigt regn och åska. Den regeln gäller framåt: att det kommer vara regn över allt men stora skillnader i mängden, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på StormGeo.

Enligt Tora Tomasdottir kommer regnet att ligga kvar över nästan hela Götaland under tisdag morgon och förmiddag. Runt lunchtid avtar regnet i Skåne och Halland och lämnar plats för ganska soligt väder med temperaturer på runt 20 grader under kvällen.

– Annars fortsätter det med stora regnmängder lokalt i mellersta och norra delarna av Götaland. Skyfall, regn, åska och inslag av hagel kan förekomma. Det är väldigt blåsigt i samband med skurarna men det varar bara korta stunder.

Under onsdagen blir det dock något stadigare väder i Götaland.

– På onsdag kan det bli hyfsat varmt: runt 20-22 grader. Det kommer vara en del regnskurar framför allt under eftermiddagen men det är små lokala skurar.

Under natten mot torsdagen drar dock nästa område med intensiva skurar in, enligt Tomasdottir, för att på fredagen återigen ge plats åt lite torrare väder.

– På lördag kommer ytterligare ett område med skurar. Det kommer vara väldigt ostadigt hela tiden. Det kommer vara var annan dag lugnt och var annan dag mer intensivt.

SVEALAND

Veckans väder i Svealand liknar det i Götaland, då det även här kommer en släng av det danska ovädret.

– Tisdagen börjar det med hyfsat klart väder, sen kommer skurarna att tillta under eftermiddagen. I Svealand finns det fortfarande en del områden där det fortfarande är soligt, så alla områden kommer inte ha skurar, säger Tomasdottir.

Under torsdagen kommer skurarna tillbaka igen med en rejäl dos blåst och åska som bieffekt.

Men redan på fredagen blir det lite lugnare igen.

– Det blir en del skurar i östra Svelanad, men antagligen bara under eftermiddagen medan det är lite soligare i de västra delarna.

Under lördagen kommer dock regnet från Götaland att närma sig Svealand och kommer att dra in under kvällen.

– Temperaturerna i veckan kommer vara strax över 20 när det är sol men när det regnar blir det bara 16 grader.

NORRLAND

– Under tisdagen kommer det vara en hyfsat solig förmiddag på de flesta hållen i Norrland men sen kommer skurar att byggas upp under dagen . Förutom i de nordligaste delarna där det är väldigt torrt, det har varit en del bränder och extremt torrt i markerna, säger Tora Tomasdottir.

Under onsdagen så börjar det dock komma lite mer sammanhängande skurar med inslag av åska och på torsdagen blir det ännu mer regn – då även i de nordligaste delarna.

– Framåt fredagen är det lite lugnare och soligare. På lördag blir det soligt och varmt eftersom nästa regn inte har hunnit till Norrland då.

Veckans norrländska temperaturer kommer dock att vara ganska låga.

– Här är det rätt stora variationer. Det kommer att ligga runt 18 grader när det är soligt och runt 14-15 grader när det regnar.

Tora Tomasdottir uppmanar alla som ska fjällvandra att tänka på att det kan bli riktigt kyligt.

– I fjällen på vissa platser kan temperaturen sjunka till under noll grader på nätterna, och på dagarna stiger det inte till mer än cirka sex grader.