Väderkaoset efter nyår – stormvarning och sol

”Det blir blåsigt i fjällen och över norra Lapplandsfjällen sent onsdag kväll och natt mot torsdag västlig storm. Även strax öster om fjällen kan man få mycket hårda vindbyar över mellersta och norra Norrland”, skriver SMHI på sin hemsida.

Ett snöfall väntas röra sig mot nordligaste Norrland och övergå i regn, vilket kan orsaka halt väglag när det faller på det kalla underlaget. Regn som fryser på vägarna kan även drabba delar av fjällen.

På grund av dessa väderförhållanden har SMHI utfärdat en klass 2-varning för storm och en klass 1-varning för plötslig ishalka. Båda varningarna gäller norra Lapplandsfjällen i Norrbottens län.

Stormvarningen gäller från onsdag kväll till natten mot torsdagen. Varningen gällande ishalkan gäller fram till torsdag kväll.

Definition för varning klass 2 storm Medelvind på minst 25 m/s. Mycket svårt att hålla sig upprätt. Vid lös snö obefintlig sikt. Farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen. Källa: SMHI Visa mer Visa mindre

Definition för varning klass 1 plötslig ishalka Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass. Källa: SMHI Visa mer Visa mindre

Meteorologen om veckans väder

– Under natten kan man säga att vinden avtar i det här området, men det blir ändå fortsatt blåsigt. Det gäller framför allt på kalfjället, från Jämtlandsfjällen och vidare norrut. Där kommer det säkert bli mycket hårda vindbyar, säger Per Holmberg på väderinstitutet Storm.

– Sedan tilltar vinden ytterligare lite i Västerbottens- och Norrbottensfjällen på torsdag kväll.

Även då ser det ut som att en del nederbörd i form av regn eller blötsnö kan falla i norra Jämtlandsfjällen och vidare norrut.

Meteorologens stormvarning

– Under fredagsmorgonen passerar ett regnområde över landet. Sedan kommer det in torrare och kallare luft, och då kommer vädret klarna upp, säger Per Holmberg.

Det kommer dock fortfarande vara mycket blåsigt över hela landet samt snöbyar i de mellersta och norra fjälltrakterna.

– Därefter händer en intressant sak. Under fredag kväll och natten mot lördagen kommer ett riktigt djupt lågtryck in från Norska havet. Då ser det ut att bli riktigt blåsigt, framför allt i de mellersta och södra delarna av Norrland. Det kan till och med bli en storm som får ett namn. Det ser ut som att vi till och med får det blåsigare än under onsdagskvällen, säger meteorologen Per Holmberg på Storm.

Under lördagsmorgonen kvarstår vindarna, men väntas avta i styrka.

– Det kan bli soligt i stora delar av landet under fredagen och lördagen. Det blir även fortsatt blåsigt i hela landet under dessa dagar, säger Per Holmberg.

Trafikverket: Så är trafiken på vägarna