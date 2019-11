SMHI:s snövarning: Då kommer kaoset

”Ett snöfallsområde drar i eftermiddag och kväll upp över nordvästra Svealand och södra Norrland och och väntas då ge varningsmängder”, skriver SMHI på sin hemsida.

Berörda län är Värmland, Gävleborg samt Dalarnas län utom Dalafjällen. Snön väntas falla som mest på eftermiddagen och kvällen.

Det här innebär ett klass 1-snöfall Definition Snöfall där det väntas från 5 mm (i smält form) inom 6 timmar upp till a) 20 mm inom 12 timmar, alternativt b) 12 mm inom 12 timmar i kombination med frisk vind över 8 m/s. Tidigt eller sent på säsongen kan varning utfärdas även vid mindre snömängder. Konsekvens Risk för halka på vägar. Källa: SMHI Visa mer Visa mindre

Vidare varnar SMHI för kraftiga vindar i Skagerack samt på mellersta och norra Östersjön.

”Typiskt novemberväder”

Under lördagen väntas klara och kalla områden svepa in över norra Sverige – men i större delen av landet väntas ”typiskt novemberväder”, enligt SMHI. Under dagen väntas molnigheten öka i norr, samtidigt som regn drar in över södra Sverige.