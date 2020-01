Varningen: Kraftiga stormbyar på ingång

Det nya året kommer med blåsigt väder på många håll i Sverige.

Inför natten mot lördagen har SMHI utfärdat klass-1 varningar för mycket hårda vindbyar i flera län. Det handlar om Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Västra Götaland, Bohuslän och Halland.

Samtidigt varnar meteorologen för att vindarna riskerar att uppnå stormstyrka.

– Det är ganska blåsigt i dag men det är framför allt under kvällen och natten som det blir riktigt blåsigt. I Västerbotten och Jämtland finns det risk för stormbyar, och även ner över Götaland, där vindstyrkan kan nå uppemot 21-22 meter per sekund, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

SMHI: Kallare väder på ingång

Enligt meteorologen kan vindarna sträcka sig så långt som till Gotland. Även där kan byarna närma sig stormstyrka.

– Även i Svealand kommer det att bli riktigt blåsigt, men inte så att det kommer upp i de nivåerna där det börjar falla träd. Därför har man då inte varnat i Svealand, men det kommer absolut att upplevas som mycket blåsigt. Byarna kanske uppgår i 16-18 meter per sekund, säger Per Holmberg.

På lördagsmorgonen och senare under dagen väntas vinden avta något. Då drar i stället kallare temperaturer in över landet.

Under natten mot söndagen väntas lokala temperaturer om sju till åtta minusgrader i delar av Götaland och Svealand. I Sveriges norra delar kan temperaturen samtidigt dala ner till mellan fem och 15 minusgrader.

– På sina ställen kan det bli 20 minusgrader i Norrland under söndagsmorgonen, säger Per Holmberg.

Allt eftersom morgonen övergår till dag lär temperaturen dock vandra upp över nollan igen i Götaland och Svealand.

Vanligt med storm i januari

Enligt meteorologen är det vanligt med kraftiga vindbyar i januari. Oftast ser Sverige en liknande typ av stormväder under vintern och hösten, medan storm är ovanligare på våren och sommaren.

– Varje år brukar det vara i alla fall någon storm på vintern, så det är inte något konstigt, säger Per Holmberg.

Vissa år har vintrarna också kommit med flera stormar, men något sådant mönster går inte att se för i år än.

– För så där tre, fyra år sedan var det ett antal stormar en vinter, men förra vintern kan jag inte minnas någon särskild lång och kraftig storm, säger Per Holmberg.

