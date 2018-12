Kraftiga vindar på upp emot 25 meter per sekund har under lördagsmorgonen dragit in över fjällområden i nordvästra Sverige.

Det blåsiga vädret i kombination med snöbyar gör att SMHI har gått ut med en klass 1-varning.

– Det gäller väl framför allt Lapplandsfjällen, men även Jämtlandsfjällen, som får ganska stökigt, säger Johan Groth, meteorolog på väderinstitutet Storm.