Värmesmällen fortsätter – här blir det som hetast

– Det mest karaktäristiska den här midsommaren är att det har varit varmt i en stor del av landet, med högsommarvärme ända upp till sydligaste Lappland, säger Lars Knutsson, meteorolog på SMHI.

Två stationer kom upp i 29,7 grader, Härsnäs i Östergötland och Sveg i Härjedalen. Men bara en station i Sverige nådde över 30 grader på midsommarafton: Göteborg.

– Det är högst för i år, hittills, säger Lars Knutsson, meteorolog på SMHI.

Värmen blir kvar

Midsommardagen ser ut att bli ännu varmare, då midsommarvärmen tar sig upp även i norra Norrland.

– Det är troligt vi får ett nytt säsongshögsta i morgon, säger Knutsson.

En kallfront närmar sig dock över Danmark.

– Man får nog räkna med lite moln över västkustlandskapen. Det kan vara någon regn- eller åskskur över Västra Götaland. I övrigt blir det soligt i princip hela landet i morgon.

Risk för åska

Det mesta tyder på att kallfronten med regn svänger in över södra Sverige under tisdagen och rör sig norrut under onsdagen.

– Men värmen försvinner inte. Det ser ut att bli varmt en stor del av veckan. Risken är att det blommar upp en del värmeåskväder under nästa vecka.

Solen och värmen medför att risken för skogsbränder är fortsatt hög i stora delar av landet.

– I princip större delen av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland samt i Tornedalen är det riktigt torrt. Det finns anledning att vara mycket försiktig om man är ute i markerna, säger Lars Knutsson.

Vädret på midsommardagen – timme för timme Malmö kl. 06-12: Halvklart, 19-22 grader kl. 12-18: Halvklart, 23 grader kl. 18-24: Halvklart, 19-22 grader Lund kl. 06-12: Halvklart, 19-22 grader kl. 12-18: Halvklart, 23 grader kl. 18-24: Halvklart, 18-22 grader Kristianstad kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-22 grader kl. 12-18: Mycket moln, 21-22 grader kl. 18-24: Halvklart, 16-20 grader Helsingborg kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-22 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 22-23 grader kl. 18-24: Halvklart, 18-22 grader Karlskrona kl. 06-12: Klart, 16 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 16-17 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 16-17 grader Halmstad kl. 06-12: Mycket moln, 19-22 grader kl. 12-18: Mycket moln, 22-23 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-22 grader Växjö kl. 06-12: Klart, 18-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 18-24 grader Kalmar kl. 06-12: Klart, 19-21 grader kl. 12-18: Klart, 20-21 grader kl. 18-24: Växlande molnighet/mycket moln, 18-20 grader Jönköping kl. 06-12: Klart, 18-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 26-27 grader kl. 18-24: Mycket moln, 18-25 grader Västervik kl. 06-12: Klart, 17-20 grader kl. 12-18: Klart, 20-21 grader kl. 18-24: Klart, 17-19 grader Visby kl. 06-12: Klart, 19-22 grader kl. 12-18: Klart, 22-23 grader kl. 18-24: Klart, 18-22 grader Göteborg kl. 06-12: Växlande molnighet/mycket moln, 20-24 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/mycket moln, 22-24 grader kl. 18-24: Mycket moln, 19-21 grader Borås kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-26 grader kl. 12-18: Mycket moln, 26-28 grader kl. 18-24: Mycket moln, 19-26 garder Uddevalla kl. 06-12: Mycket moln, 20-27 grader kl. 12-18: Mycket moln, 27-29 grader kl. 18-24: Mycket moln, 19-26 grader Skövde kl. 06-12: Klart, 19-26 grader kl. 12-18: Klart/växlande molnighet, 27-28 grader kl. 18-24: Mycket moln, 20-27 grader Norrköping kl. 06-12: Klart, 19-27 grader kl. 12-18: Klart, 25-27 grader kl. 18-24: Klart, 18-24 grader Nyköping kl. 06-12: Klart, 18-21 grader kl. 12-18: Klart, 20-22 grader kl. 18-24: Klart, 16-20 grader Örebro kl. 06-12: Klart, 20-27 grader kl. 12-18: Klart, 28-29 grader kl. 18-24: Klart, 20-27 grader Västerås kl. 06-12: Klart/växlande molnighet, 18-27 grader kl. 12-18: Klart, 26-28 grader kl. 18-24: Klart, 18-25 grader Eskilstuna kl. 06-12: Växlande molnighet/Klart, 19-26 grader kl. 12-18: Klart, 25-27 grader kl. 18-24: Klart, 18-24 grader Enköping kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-26 grader kl. 12-18: Klart, 25-27 grader kl. 18-24: Klart, 18-24 grader Stockholm kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-25 grader kl. 12-18: Klart, 23-26 grader kl. 18-24: Klart, 15-22 grader Uppsala kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-25 grader kl. 12-18: Klart, 26-28 grader kl. 18-24: Klart, 18-25 grader Karlstad kl. 06-12: Klart, 21-23 grader kl. 12-18: Klart, 24-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 23-26 grader Arvika kl. 06-12: Klart, 19-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 19-25 grader Borlänge kl. 06-12: Klart, 19-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 19-25 grader Gävle kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-27 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 27-28 grader kl. 18-24: Klart, 19-26 grader Sälen kl. 06-12: Klart, 19-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 18-25 grader Idre kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 26-27 grader kl. 18-24: Mycket moln, 18-25 grader Vemdalen kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-26 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 26-27 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-26 grader Sundsvall kl. 06-12: Mest sol, 19-23 grader kl. 12-18: Mest sol, 24-25 grader kl. 18-24: Tilltagande molnighet, 20-23 grader Örnsköldsvik kl. 06-12: Växlande molnighet, 15-16 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/klart, 16-17 kl. 18-24: Klart, 15-17 grader Storlien kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-22 grader kl. 12-18: Klart, 23-24 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 17-23 grader Åre kl. 06-12: Mycket moln, 19-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/klart, 26-27 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 17-26 grader Östersund kl. 06-12: Mycket moln, 19-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/mycket moln, 26-27 grader kl. 18-24: Växlande molnighet/mycket moln, 19-26 grader Umeå kl. 06-12: Växlande molnighet, 16-20 grader kl. 12-18: Klart, 19-21 grader kl. 18-24: Klart, 15-18 grader Luleå kl. 06-12: Växlande molnighet/mycket moln, 14-15 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 15-17 grader kl. 18-24: Växlande molnighet/klart, 16-17 grader Haparanda kl. 06-12: Växlande molnighet, 16-18 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 17-19 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 15-16 grader Kiruna kl. 06-12: Klart, 14-21 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/mycket moln, 22-23 grader kl. 18-24: Mycket moln, 17-22 grader Riksgränsen kl. 06-12: Växlande molnighet, 13-20 grader kl. 12-18: Regn 0,1/växlande molnighet, 21-23 grader kl. 18-24: Regn 0,1/växlande molnighet, 20-23 grader Källa: Storm.no Visa mer

Vädret på söndag – timme för timme Malmö kl. 06-12: Klart, 20-23 grader kl. 12-18: Klart, 23-24 grader kl. 18-24: Klart, 19-23 grader Lund kl. 06-12: Klart, 20-25 grader kl. 12-18: Klart, 24 grader kl. 18-24: Klart, 19-23 grader Kristianstad kl. 06-12: Klart, 19-23 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 22-23 grader kl. 18-24: Klart, 17-21 grader Helsingborg kl. 06-12: Klart, 19-23 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 23-24 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-23 grader Karlskrona kl. 06-12: Klart, 13-15 grader kl. 12-18: Klart, 15-16 grader kl. 18-24: Klart, 13-17 grader Halmstad kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-21 grader kl. 12-18: Halvklart/mycket moln, 21-22 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 20-21 grader Växjö kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-27 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 26-28 grader kl. 18-24: Klart, 19-25 grader Kalmar kl. 06-12: Växlande molnighet/klart, 19-21 grader kl. 12-18: Klart, 21-22 grader kl. 18-24: Klart, 19-21 grader Jönköping kl. 06-12: Mycket moln/växlande molnighet, 19-26 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 27-28 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-26 grader Västervik kl. 06-12: Klart, 19-21 grader kl. 12-18: Klart, 21-22 grader kl. 18-24: Klart, 17-20 grader Visby kl. 06-12: Klart, 20-23 grader kl. 12-18: Klart, 22-23 grader kl. 18-24: Klart, 19-22 grader Göteborg kl. 06-12: Klart, 20-23 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/Mycket moln, 22-23 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 20-23 grader Borås kl. 06-12: Regn 0,1-0,3/växlande molnighet, 19-26 grader kl. 12-18: Regn 0,1-0,2/växlande molnighet, 26-28 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 20-25 grader Uddevalla kl. 06-12: Växlande molnighet/mycket moln, 20-24 grader kl. 12-18: Regn 0,3-0,9, 23-26 grader kl. 18-24: Regn 0,1-0,3, 19-23 grader Skövde kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-28 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 28-29 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 21-28 grader Norrköping kl. 06-12: Klart/växlande molnighet, 20-29 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 28-30 grader kl. 18-24: Klart, 20-27 grader Nyköping kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-22 grader kl. 12-18: Klart, 21-23 grader kl. 18-24: Klart, 17-21 grader Örebro kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-28 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/mycket moln, 29-30 grader kl. 18-24: Växlande molnighet/mycket moln, 22-29 grader Västerås kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-28 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 28-29 grader kl. 18-24: Klart, 20-27 grader Eskilstuna kl. 06-12: Växlande molnighet/mycket moln, 20-28 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/klart, 27-29 grader kl. 18-24: Klart, 19-26 grader Enköping kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-27 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 27-29 grader kl. 18-24: Klart, 19-26 grader Stockholm kl. 06-12: Mycket moln, 20-26 grader kl. 12-18: Klart, 25-27 grader kl. 18-24: Klart, 16-23 grader Uppsala kl. 06-12: Mycket moln, 20-28 grader kl. 12-18: Klart, 28-29 grader kl. 18-24: Klart, 19-27 grader Karlstad kl. 06-12: Växlande molnighet, 20-23 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 23-27 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 26-27 grader Arvika kl. 06-12: Mycket moln, 19-24 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 20-25 grader Borlänge kl. 06-12: Mycket moln, 19-24 grader kl. 12-18: Växlande moln, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln, 20-25 grader Gävle kl. 06-12: Mycket moln, 20-27 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 28-29 grader kl. 18-24: Klart, 21-28 grader Sälen kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-24 grader kl. 12-18: Regn 0,1-0,2/Växlande molnighet, 22-26 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-22 grader Idre kl. 06-12: Mycket moln, 18-24 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 25 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-24 grader Vemdalen kl. 06-12: Växlande molnighet, 18-25 grader kl. 12-18: Mycket moln, 25-26 grader kl. 18-24: Mycket moln/växlande molnighet, 19-24 grader Sundsvall kl. 06-12: Sol, 21-25 grader kl. 12-18: Sol, 25 grader kl. 18-24: Halvklart, 19-23 grader Örnsköldsvik kl. 06-12: Klart, 17-19 grader kl. 12-18: Klart, 17-18 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 15-17 grader Storlien kl. 06-12: Växlande molnighet, 19-23 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 23-24 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 18-23 grader Åre kl. 06-12: Mycket moln, 20-25 grader kl. 12-18: Växlande molnighet/mycket moln, 25-26 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 19-25 grader Östersund kl. 06-12: Växlande molnighet/mycket moln, 19-26 grader kl. 12-18: Mycket moln, 26-27 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 20-25 grader Umeå kl. 06-12: Växlande molnighet/klart, 18-23 grader kl. 12-18: Klart, 21-23 grader kl. 18-24: Klart, 15-21 grader Luleå kl. 06-12: Klart/växlande molnighet, 16-19 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 20-21 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 18-20 grader Haparanda kl. 06-12: Växlande molnighet, 16-17 grader kl. 12-18: Klart, 17-18 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 16-17 grader Kiruna kl. 06-12: Mycket moln, 19-24 grader kl. 12-18: Växlande molnighet, 24-25 grader kl. 18-24: Växlande molnighet, 18-23 grader Riksgränsen kl. 06-12: Regn 0,1-0,7/växlande molnighet, 18-21 grader kl. 12-18: Regn 0,3-1,1/mycket moln, 19-21 grader kl. 18-24: Regn 0,1/mycket moln, 17-19 grader Källa: Storm.no Visa mer

Hagel förstörde jordgubbsskörden: ”Sämsta året på länge”