Tufft väder i fjällen när sökningar återupptas

Det är ett omfattande oväder som dragit in från Atlanten. I stort sett hela landet, utom den allra nordligaste delen, får mycket blåsigt i dag.

Fjällkedjan är extra utsatt och i området vid gränsen mellan Dalarna och Härjedalen där fyra fjällturister från Belgien saknas sedan gårdagen blir det mycket hårt väder.

Stormstyrka i vindbyarna

– Det blir jobbigt för dem som ska ut och söka. Vinden kommer att ligga på 20-24 meter per sekund, och i byarna blir det stormstyrka. Temperatur 0-5 grader och blötsnö, så sikten är inte den bästa, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Blåsten kommer att öka under dagen för att kulminera under eftermiddagen och avta framåt kvällningen.

I södra halvan blir det också blåsigt, främst under onsdagsmorgonen. SMHI har utfärdat varning för mycket hårda vindbyar, 21-23 meter per sekund, längs Bohuskusten – där man för övrigt just hämtat sig efter stormen Knud.

Under natten mot torsdagen avtar vindarna sakta och det klarnar upp. Undantaget är nordligaste delen av landet där ett område med regn och blötsnö passerar.

Kallare igen och minusgrader på gång

På fredag drar kyligare vindar ned från nordväst och det blir ganska soligt på många håll. Men åter kallare, åtminstone tillfälligt.

– Natten mot lördag blir kall och det kan nog bli minusgrader ända ned till södra Småland. Men sedan kommer ett nytt nederbördsområde med mildare temperaturer, säger Tora Tomasdottir och sammanfattar:

– Vi tycks vara inne i en tredagarscykel där det är kallt en dag och mildare i två. Detta fortsätter under nästa vecka.