Temperaturen sjunker – men vänder snabbt igen

Den som gillar höga temperaturer kan njuta även i veckan, med undantag av onsdag då kallare väder väntas i landet. Redan under tisdagen börjar svalare luft röra sig ner över landet från nordväst vilket leder till temperaturer under 20 grader i landets norra delar. I söder blir det däremot soligt och upp mot 28 grader på tisdagen. Under onsdagen har kallfronten nått ner över i princip hela Sverige.

– Det blir en dag med svalare luft. Istället för 27, 28 grader blir det kanske 22, 23, säger meteorolog Maria Augutis.

Kallfronten som rör sig över landet kan även komma med regnskurar och inslag av åska, på gränsen där den varma och kalla luften möts. Nordvästra Dalarna, Gävleborg och delar av Västernorrland kan vänta sig ostadigare väder under tisdagen. Efter onsdagens kallare väder ser det ut att bli varmt igen.

– På torsdag stiger temperaturen återigen.

Risk för bränder – och mycket regn

I södra Sverige har det varit lite nederbörd och enligt SMHI är det en risk för skogsbrand från Västmanland till Skåne. Risken för brandspridning ökar under tisdagen i flera områden, bland annat Södermanland och Östergötland. I Kalmar bedöms risken för brandspridning bli extremt stor under tisdagen.

I andra delar av landet är det i stället risk för stora regnmängder, i Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg.

Juni varmare än normalt

Sommarens första månad rör sig mot sitt slut och temperaturerna har legat något över det normala.

– Det har varit varmare i i stort sett hela landet. Och det kommer att fortsätta även in i juli, säger Maria Augutis.

Meteorolog Josefine Bergstedt ger oss en prognos: Se fram emot en värmebölja nästa helg.

