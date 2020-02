Under natten mot lördagen har ett nederbördsområde med regn och blåst dragit in över Sverige.

SMHI klass 1-varnar nu för mycket hård vind i hela Svealand, hela Götaland och delar av norra Norrland. Därtill har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i stora delar av södra Sverige.

– Det är inte lika mycket nederbörd i norra Sverige, men i Svealand och Götaland kommer det in mycket regn. Samtidigt blir det återigen väldigt blåsigt, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Det är ännu oklart hur skadeläget ser ut runtom i landet. Men vid 16-tiden på lördagen fick räddningstjänsten i Uppsala larm om att ett stort träd hade fallit ner och krossat en villa i Uppsala. Ägarna var inte hemma när olyckan inträffade.

– Vi är inte kvar på plats. Men det var ett stort träd som föll. Ägarna var inte hemma, som tur var, säger Per Johansson, ledningsoperatör på räddningstjänst Mitt.

Per Johansson har inte fått in fler larm om liknande olyckor. Men han uppmanar alla till att ta det försiktigt i ovädret.

– Vi har många träd på vägarna. Så var försiktiga i blåsten och surra fast det som är löst.

Nedfallna träd och stängda broar

Det hårda vädret påverkar vitt skilda delar av Sverige.

På grund av vindarna avråds vindkänsliga fordon att resa över Öresundsbron. Samtidigt har Uddevallabron helt stängts av på grund av de kraftiga vindarna.

Trafikverket har också ställt in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige på grund av blåst och högt vattenstånd. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.

– Som det ser ut nu ska trafiken flyta igen på måndag men man måste förstås kontrollera ordentligt, det gäller framför allt höga vattenflöden, säger Camilla Hult på Trafikverkets presstjänst till TT.

Restriktioner i Gästrikland

I Gästrikland uppmanar räddningstjänsten folk att tills vidare inte ge sig ut på vägarna, som Gefle Dagblad var först med att skriva.

– Det är kraftig blåst i hela vårt förbund, det kommer larm hela tiden om fallna träd, säger inre befälet Filip Stefansson.

Han forsätter:

– Det är en risk att ge sig ut i trafiken. Kan man hålla sig hemma ska man hålla sig hemma.

SMHI klass 1-varnar för mycket hård vind i hela Gävleborg, och runtom i länet har träd fallit omkull över vägar och plåttak blåst av. Även i Västeråstrakten har man märkt av lösa plåtar på byggnader, skriver VLT.

I Örebro blåser det också hårt. På eftermiddagen fick räddningstjänsten i Örebro larm om att stora plåtar har blåst bort från ett bygge.

– Vi jobbar fortfarande på att komma in på bygget. Men det är ingen fara för allmänheten eftersom platsen är inhägnad, säger Hans Lindblom på Nerikes Brandkår.

Samtidigt är 1 200 hushåll i Jönköpings län utan ström, skriver Vetlanda-Posten.

Bättre väder på söndagen

Enligt meteorologen Tora Tomasdottir väntas vinden dra bort under söndagen. Svealand och södra Norrlands kust bjuds då på klart väder och några plusgrader.

– I södra Svealand kan det bli uppemot sex grader varmt och vårkänsla. En fin dag, säger Tora Tomasdottir.

Götaland får samtidigt mulet eller halvklart väder, med inslag av skurar men med mindre blåst än under lördagen.

För sportlovsfirarna i Jämtlandsfjällen kan söndagen dock bli en sämre dag. Där väntas snöbyar och vindar som kan få de mindre entusiastiska skidåkarna att vilja stanna inomhus, enligt Tora Tomasdottir.

– Det kan bli lite besvärligt, säger hon.

Även i norra Norrlands fjäll bör man räkna med starka vindar och snöbyar. Inlandet och kusten får å sin sida klart väder och temperaturer runt nollan.

”Stora regnmängder och blåst”

Meteorologen Tora Tomasdottir ger oss en prognos för den närmaste tiden.

LÄS MER: Vädervarning på Öresundsbron

Därför är årets vinter så varm