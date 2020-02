Tåg ställs in och broar stängs – SMHI varnar

Under natten har ett nederbördsområde med regn och blåst dragit in över Sverige. SMHI klass-1 varnar nu för mycket hård vind i hela Svealand, Götaland och delar av norra Norrland. Därtill har SMHI utfärdat en klass-2 varning för mycket höga flöden i stora delar av södra Sverige.

– Det är inte lika mycket nederbörd i norra Sverige, men i Svealand och Götaland kommer det in mycket regn. Samtidigt blir det återigen väldigt blåsigt, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Nedfallna träd och stängda broar

På grund av vindarna avråds vindkänsliga fordon att resa över Öresundsbron. Samtidigt har Uddevallabron helt stängts av på grund av de kraftiga vindarna.

Trafikverket har ställt in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige på grund av blåst och högt vattenstånd. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.

– Som det ser ut nu ska trafiken flyta igen på måndag men man måste förstås kontrollera ordentligt, det gäller framför allt höga vattenflöden, säger Camilla Hult på Trafikverkets presstjänst till TT.

Bättre väder på söndagen

Enligt meteorologen väntas vinden dra bort under söndagen. Svealand och södra Norrland kust bjuds då på klart väder och några plusgrader.

– I södra Svealand kan det bli uppemot 6 grader varm och vårkänsla. En fin dag, säger Tora Tomasdottir.

Götaland får samtidigt mulet eller halvklart väder, med inslag av skurar men med mindre blåst än under lördagen.

För sportlovsfirarna i Jämtlandsfjällen kan söndagen dock bli en sämre dag. Där väntas snöbyar och vindar som kan få de mindre entusiastiska skidåkarna att vilja stanna inomhus, enligt Tora Tomasdottir.

– Det kan bli lite besvärligt, säger hon.

Även i norra Norrlands fjäll bör man räkna med starka vindar och snöbyar. Inlandet och kusten får å sin sida klart väder och temperaturer runt nollan.

Därför är årets vinter så varm