Sportlovsvarningen: ”Bör inte vara ute”

Stormen Mats kom med vindar som gick uppemot orkanstyrka på vissa håll i norra Sverige.

I Stora Sjöfallet uppmättes medelvind på 32,5 meter per sekund. Motsvarande mätning i Stekenjokk landade på 30,8 meter per sekund.

Under måndagskvällen har SMHI utfärdat klass-1 varningar för Jämtlandsfjällen och södra Lapplandsfjällen. Då med en vindstryka på uppemot 22 meter per sekund. Det blåsvädret väntas gå ner under tisdagen som bjuder på lugnare vindar.

Men på onsdagen återkommer vinden – och då med kraft.

– Just nu ser det ut att kunna ge stormbyar över Lapplandsfjällen och norra Jämtlandsfjällen. Jag tror inte att vi når över toppvärdena, men det kan bli rätt stökigt under stora delar av dagen om det här utvecklar sig mer, säger Johan Groth, meteorolog vid Väderinstitutet Storm.

Uppmanar sportlovsfirare att vara försiktiga

Han uppmanar sportlovsfirare i trakten att hålla utkik efter vädervarningar.

Som det ser ut nu kan det bli osäkert att vara ute på de nordliga fjällen under stora delar av onsdagen.

– Det är svårt att säga än om det blir så hårt att det döps till en storm. Som det ser ut nu bör man inte vara ute på fjällen i södra Lappland och norra Jämtland på onsdag, säger Johan Groth.

Meteorologen Johan Groth råder sportlovsfirare i fjällen att hålla koll på SMHI:s vädervarningar. Foto: YLWA YNGVESSON

Soligt och milt i södra Sverige

I södra Svealand och Götaland börjar veckan i stället med milt väder och solchanser på flera håll.

– Veckan började ju med ganska mycket sol i stora delar. I morgon blir det återigen sol och rätt milt väder, eller väldigt milt väder, med kanske sex till nio plusgrader, säger Johan Groth.

Framåt veckoslutet – när vinden avtar i norr – drar torrare luft in över södra Sverige. Natten till fredag och vidare under helgen kan kvällarna bjuda på minusgrader.

– Det finns en liten risk för snö där, men det är nog inget som lägger sig.