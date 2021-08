Under fredagen rör sig ett regnområde in från de brittiska öarna. På eftermiddagen når det Västkusten, där det kan bli åska och kraftigt regn under kvällen.

Sedan jobbar sig ovädret in i landet. Enligt prognosen breder det ut sig över Götaland under natten och tar över Svealand och södra Norrland på lördagsförmiddagen. På lördagskvällen försvinner de sista solglimtarna i norra Norrland och himlen mulnar.

När det sammanhängande regnområdet passerat hänger molnen och skurarna kvar.

– Inget ställe i landet är förskonat från regn under helgen, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på Storm.

Regnet blir ihållande och när regnområdet dragit förbi blir det avlöst av ett nytt brittiskt höstrusk, som kommer in i södra Sverige under söndagen och sedan rör sig uppåt.

– Mulet och regnigt är det generella temat, säger Josefine Bergstedt.

”Kommer bli betydligt svalare”

Nederbörden är inte det enda höstbetonade i helgen – räkna även med blåst och kyla.

– Det blir allmänt blåsigt i söder i samband med att regnet passerar. Vindstyrkorna kan ligga runt nio-tio meter per sekund, något högre vid kusterna, säger Josefine Bergstedt.

Augusti har redan varit kallare än normalt – mellan en och två grader under den vanliga medeltemperaturen – och nu blir det kallare.

De högsta dagstemperaturerna brukar i snitt ligga kring 20-21 grader i södra delarna av landet och runt 17 grader i norr.

– När regnet drar in kommer det att bli betydligt svalare. 17-18 grader är det absolut högsta vi kommer upp i under söndagen, medan det i norr blir 15-16 grader, säger Josefine Bergstedt.

Kylan håller i sig under nästa vecka – precis som regnet.

– Vi har flera regnområden som kommer att passera under veckan. Under nästa helg kan det bli lite bättre solmässigt, med uppehåll och kanske någon solglimt. Men vi ser ingen direkt värme, säger Josefine Bergstedt.

Då drar höstrusket in där du bor Götaland På fredagen drar det brittiska höstrusket in över Västkusten under eftermiddagen och kvällen och breder ut sig över Götaland under natten. På söndagen kommer ett nytt brittiskt regnområde. Högsta temperaturen: runt 17-18 grader. Svealand Det brittiska regnet rör sig in över Svealand på lördagsförmiddagen. När det blåst vidare norrut blir det avlöst av ett nytt oväder. Extra blåsigt runt Gotland fredag kväll och vid Stockholmsrådet och Roslagskusten på lördagen. Högsta temperaturen: runt 17-18 grader. Norrland De sista solchanserna infinner sig i norra Norrland. På lördagsförmiddagen letar sig höstvädret upp över södra Norrland och når norra Norrland på kvällen. Sedan kommer det andra regnområdet och tar över. Högsta temperaturen: runt 15-16 grader. Visa mer

