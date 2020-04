Soliga glädjebeskedet – kan bli över 20 grader

Den varmare luften västerifrån drar sig in över Sverige redan på måndag.

Då kan både Götaland och Svealand vänta sig runt 15 grader – med chans till något högre temperaturer i de sydligare delarna.

Under veckan rör sig varmfronten norrut i landet, samtidigt som temperaturen fortsätter stiga.

I slutet av veckan kan det bli uppemot 20 grader.

– Vi kommer nog spränga 20-gradersvallen skulle jag tro. Högtrycket som växer in kommer ge soligt och fint väder under ganska lång tid i hela landet, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

– Det är varmare än normalt, men det är inte heller helt ovanligt med dessa temperaturer så här års.

Glädjebeskedet: Kan bli 20 grader i veckan

Södra Norrland kan räkna med runt 15 grader från och med tisdag.

Värmen ser ut att hålla i sig fram till och med fredagen – därefter blir prognosen lite mer osäker.

– Sedan är det kallare luft som är på väg ner norrifrån men det är lite oklart hur långt ner den kalla luften kommer komma. Om den kommer ner över hela Götaland och Svealand eller om den stannar upp lite på vägen, säger Per Holmberg.

– Men hursomhelst så kommer det förmodligen vara över tio grader i södra Sverige. Så det är ingen jättekall luft.

Men någon chans på rekord är det inte tal om. Den varmaste temperaturen som uppmätts i april månad är nämligen 29 grader och inträffade 1993.