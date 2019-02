Ta det lugnt på vägarna, och räkna med att det är halt. I Norrland finns det risk för ishalka och i de sydligaste delarna av landet kan kall luft ställa till problem.

– I Skåne och längs Västkusten faller yttemperaturerna och det finns risk för påfrysning under natten, säger Anette Levin, meteorolog på SMHI.

Minusgrader i hela Sverige

Under dagen stiger temperaturen, men under morgonen får i stort sett hela landet minusgrader, med möjliga undantag vid kusterna. Eftermiddagen ser ut att bli något varmare.

– I Götaland kan det bli plusgrader. Norra Svealand och uppåt får allmänt minusgrader, säger Anette Levin.

Ett nederbörsområde kommer in över Jämtlandsfjällen och rör sig österut under dagen. Nederbörden berör större delen av Norrland och beräknas pågå under hela dagen.

– Det kommer in under morgonen i fjälltrakterna och först i kväll drar det bort från ostkusten, säger Anette Levin.

SMHI: Stor risk för halka efter underkylt regn

Nederbörden kan komma både som snö och regn, och risken för halka efter underkylt regn är stor. På sin hemsida skriver SMHI:

”Ett lågtryck passerar norr om Sverige under fredagen och tillhörande varmfront rör sig österut över norra delen av landet med underkylt regn som ger risk för plötslig ishalka”.

De sportlovsfirare som vill njuta av fjäll och skidåkning får se till att klä sig ordentligt och hålla i mössan.

– Det blir blåsigt, men inte tillräckligt för att vi ska utfärda varningar, säger Anette Levin, och pekar ut ett undantag.

– För Lapplandsfjällen har vi varning för mycket hård vind, men det är först under eftermiddagen och framåt. Men det innebär ju inte att det inte kommer blåsa längre söderut.