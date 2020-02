Torsdagseftermiddagen kommer med ett rejält nederbörsområde som drar in från Atlanten. Området drar in via sydvästra Sverige och väntas medföra regn i Götaland och Svealand, samt snö eller snöblandat regn i landets nordliga delar.

Värst kan regnet slå mot Västkusten, som redan nu är ansatt av höjda vattennivåer. SMHI har utfärdat klass-2 varningar för höga vattenflöden i Västra Götaland, Hallands, Jönköping, Kronoberg och Blekinge.

– Det är ganska stora mängder regn vid Västkusten, och det är ju inte jättekul eftersom det redan är väldigt blött där, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet storm.

Hon fortsätter:

– Sedan kommer det här området fortsätta västerut. Nu i natt kommer det ligga främst över norra och östra Sverige under natten.

Snö och blåst i norra Sverige

I norra Sverige väntas en hel del snö i samband med Atlanten-nederbörden. Enligt prognosen räknas man med att någon decimeter kan falla i Ångermanland, norra Jämtland, delar av Västerbotten och i Norrbotten.

Även där har SMHI utfärdat klass-1 varningar för snöfall. Samtidigt klass-1 varnas det för plötslig ishalka i Värmland och Dalarna.

– Där kommer det att falla regn eller snö eller blötsnö som övergår i regn och sedan klarnar upp tidigt på fredag morgon. När det klarnar sjunker temperaturen väldigt snabbt och då blir det risk för ishalka, säger Tora Tomasdottir.

Meteorologen varnar även för ishalka mellan Vänern och Vättern.

Blåsigt men milt på fredag

Under natten mot fredagen finns det även risk för blåsväder i Skåne, på Gotland och på Öland. Utifrån prognosen ska det dock inte blåsa upp till storm.

– Det kommer att vara väldigt blåsigt men också väldigt milt. På fredagen stiger temperaturen och då kan man räkna med plusgrader hela vägen upp till Östersund och Umeå, säger Tora Tomasdottir.

Framåt lördagen väntas sedan ännu ett nederbördsområde som bjuder på blåst och regn i främst Svealand och Götaland innan det drar vidare på söndagen.

Bäst helgväder utlovas till de sportlovsfirare som befinner sig i södra fjällen, enligt meteorologen.

– Södra fjällen, vid Åre och Sälen, är nog några av de bästa platserna att vara på, för det blåser bara under nätterna och så kommer det inte alltför stora mängder snö på dagarna.

