Under söndagen uppmättes den hittills kallaste temperaturen den här vintern när kvicksilvret letade sig ner till –27 grader i Gielas i närheten av Kittelfjäll.

Även om temperaturen i Gielas kanske inte blir verklighet i hela landet, så ser det ut som att hela Sverige snart kommer få uppleva en kall, vit vinter.

– Det beror framför allt på att det är kall luft som dragit ner norrifrån och att det är högtryck, och då blir vädret ofta klart och då försvinner värmen från marken, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

– Det har inte varit så mycket snö i södra Sverige, men nu ser det ut att komma.

Snö utlovas på flera håll redan på onsdagen, då snömoln från Polen drar in över Sverige.

– Mot mitten av veckan så drar det in snö i söder. Det ser ut att bli en del snö i stora delar av Götaland under onsdagen, och under torsdagen så ser det ut att komma in en del snö även i östra delarna av Svealand.

I stora delar av Norrland kommer det i stället för snöfall, att bli riktigt kallt.

– Det kan vara ner mot 20 minusgrader, och lokalt kanske ännu kallare.

Kan bli uppåt en decimeter i Småland

Medan det riskerar att falla regn i kustområdena i Kalmar, Blekinge och Skåne ser boenden i området mellan Kalmar och Jönköping ut att få ta fram spadarna.

– Det är inte omöjligt med någon decimeter i de områdena, lokalt kan det till och med bli mer.

Framåt nästa vecka så väntas det komma ytterligare snö.

– Nu kommer det snö i södra Sverige. Det blir kanske inte hela Sverige, eftersom det kan vara regnigt på vissa håll vid kusterna, men i stora delar av Götaland och Svealand så kommer det vara ett vitt täcke.

– Sedan efter det är det ganska mycket tendenser på att det kommer vara rätt så kallt med minusgrader i hela landet, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

