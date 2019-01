Kraftigt snöfall väntas på flera håll i landet under tisdagen och redan under natten har flera centimeter snö fallit över Värmland och Dalarna.

Strax innan 6-tiden på morgonen inträffade en trafikolycka på riksväg 70 utanför Hedemora i Dalarna, där kraftigt snöfall skapat svårt väglag. En lastbil halkade då av vägen ner i diket när föraren tvingades väja för en timmerbil som kom från en korsande väg. Inga personer skadades vid olyckan.

Olyckan på riksväg 70 utanför Hedemora i Dalarna. Foto: Niklas Hagman

– Det kom en timmerbil från en sidoväg som inte fick stopp ut mot riksväg 70, så lastbilen skulle väja för den och hamnade nere i diket, säger Klas Göran Morén, insatsledare vid räddningstjänsten.

Polisen var färdiga på platsen strax efter klockan sju, men meddelar att det kan bli trafikstörningar när lastbilen måste bärgas.

Strax efter detta kom en personbil i norrgående riktning som även den gled av vägen i det svåra väglaget.

Tidigare under morgonen kolliderade en tom tankbil med en plogbil på riksväg 50 mellan Ludvika och Borlänge. Tankbilsföraren fördes till sjukhus för kontroll, enligt polisen. Trafiken förbi är begränsad under bärgningen.

21 vädervarningar utfärdade

SMHI sammanfattade varningsläget i landet klockan 03:36 på måndagskvällen.

Sammanlagt har SMHI utfärdat 21 varningar under natten.

I Gävleborgs län och Upplandskusten har klass 2-varningar utfärdats. Där väntas det komma stora mängder snö i kombination med blåst och vind. Det finns risk för drivbildning och nedsatt sikt.

Det handlar om 5-15 centimeter snö i Gästrikland och södra Hälsingland på tisdagsmorgonen. På sina håll kan det handla om två decimeter snö. Detsamma gäller vid Gävleborgs läns kustland. Där kan det på vissa ställen komma 25 centimeter snö, och längs kusten med inslag av regn.

Från tisdag morgon till natten mot onsdagen väntas 10-20 centimeter nysnö längs Upplandskusten. Allra närmast kusten handlar det om snö med inslag av regn. För detta är en klass 2-varning utfärdad.

LÄS MER: Marie fortfarande utan ström: ”Vet inte hur kallt vi klarar”

SVT:s meteorolog Nitzan Cohen säger till kanalen att snöfallet, i kombination med starka vindar, kan leda till kraftig drivbildning på vägarna som ställer till med rejäla problem.

– Man pratar mycket om halkan men egentligen är sikten också ett jätteproblem i trafiken. Det kan bli som att köra i dimma.

Polisen i Norrtälje gått ut med en varning på sin Facebook-sida. Arkivbild. Foto: ANDREAS HILLERGREN / TT NYHETSBYRÅN

Polisens varning i Roslagen: "Förered er"

Roslagen har drabbats hårt av stormen Alfrida i förra veckan och tusentals hushåll står fortfarande utan el. Längs Roslagskusten har SMHI utfärdat en klass 1-varning för snöfall under tisdagen. Blötsnön går under tisdagsmorgonen över i mer ren snö, enligt SMHI. Under eftermiddagen och natten mot onsdagen rör det sig om upp till 15 centimeter nysnö.

”I samband med detta även frisk byig nordvind med risk för drivbildning och nedsatt sikt”, skriver SMHI.

Samtidigt har polisen i Norrtälje gått ut med en varning på sin Facebook-sida. Där skriver man om att de boende i området måste förbereda sig på vad det nya ovädret kan leda till och vidta åtgärder som att tappa upp vatten, ladda mobiler, inte åka ut i stormen i onödan och att se till att ficklampor finns redo.

Polisen avslutar med att skriva: "När Roslagen drabbas av oväder får vi visa omsorg och omtanke, fortsätt bry er om varandra och hjälps åt!!!"

Enligt TV4 har räddningstjänsten nu begärt in hjälp från försvaret med bandvagnar och personal från sjövärnskåren som ska ut på öarna och höra med de boende om läget.

Boende: "Ser ut som en krigszon"

Johan Pensar bor med sin familj ute på Löparö, söder om Norrtälje, och fick tillbaka strömmen igen efter Alfrida under måndagen. Men förödelsen efter stor efter stormen.

– Det är som plockepinn i skogen, det ser ut som en krigszon på vissa ställen.

Nu är man orolig för hur det nya ovädret ska slå mot området.

– Det är klart att vi oroar oss, för det kommer att rasa ner fler träd och kommer säkert bli svårt att ta sig fram och det lär bli strömavbrott igen.

I dagsläget är fortfarande drygt 6 000 hushåll utan el, säger Markus Friberg, presstalesperson på Vattenfall.

– Det är naturligtvis en besvärlig situation för de som varit utan ström länge. Vi jobbar så hårt vi kan och det är inte bra att det kommer ett nytt oväder nu för att det kan göra att det här tar längre tid.

– Om det kommer mer tung blöt snö i områden där det redan fallit träd, elstolpar och ledningar som hänger blir det farligare att vara i den terrängen och kan försvårar framkomligheten och möjligheten att komma åt och åtgärda problemet.

Flera klass 1-varningar utfärdade

På många andra håll väntas stora mängder snö, och för detta har klass 1-varningar utfärdats. Utöver de klass 2-varningar som utfärdats finns 18 klass 1-varningar utfärdade runtom i landet. I norra Lapplandsfjällen varnas för hård vind med snödrev eller nederbörd och i länen Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Uppsala har klass 1-varningar för snöfall utfärdats.

I Vänern, Skagerrak, Kattegatt, Bälten, sydvästra Östersjön, södra Östersjön, sydöstra Östersjön, mellersta Östersjön, norra Östersjön och södra Bottenhavet varnar SMHI för kuling.

Det här innebär varningarna Varning klass 1 - Besvärligt väder Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller tv. Varning klass 3 - Extremt väder Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller tv. Källa: SMHI Visa mer Visa mindre