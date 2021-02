Ovädret slår till i söder – två decimeter snö väntas

Iskalla temperaturer och kraftigt snöfall väntas på flera håll i landet.

Natten till tisdag drabbades Valdemarsvik i Östergötlands län av ett kraftigt snöfall som slutade i drygt 70 centimeter snö, uppger Norrköping Tidning.

Enligt tidningen är snömängderna en följd av ett väderfenomen som kallas snökanon. Snökanoner kan ge stora mängder snö lokalt, och har ställt till med problem.

Lars Gabrielsson, samordnare för gatu- och park på Valdemarsviks kommun, rekommenderade invånarna att stanna hemma om det inte var livsviktigt att ta sig ut.

Snömängderna har lett till att hemtjänst och hemsjukvård har haft svårt att ta sig fram till sina brukare och elever har haft svårt att ta sig till skolorna.

Härnäst väntar snöovädret att slå till i sydöstra Skåne och östra Blekinge. SMHI har utfärdat en klass 1-varning i området.

– Det är framför allt där snön kommer den närmsta tiden, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Enligt Holmberg kan det komma upp mot två decimeter snö från tisdagseftermiddagen fram till onsdag eftermiddag.

– Det är snöbyar som bildar sig i ostvindarna, de är luriga och det kan snöa från och till framöver.

Fram emot helgen väntar ett högtryck och uppehåll i söder, enligt Per Holmgren.

– Då ser det inte ut att bli så mycket snö i landet med undantag från Lappland.

Temperaturerna väntas bli fortsatt låga framöver. Nattetid går de ned mot 20 minusgrader på de flesta håll i landet.

Så blir vädret där du bor

Onsdag:

Över Götaland väntas mest mulet men lite klarare väder över de norra delarna. Det kan också förekomma tidvis tätt snöfall över sydöstra Skåne och östra Blekinge. Över Svealand väntas tidvis lätt snöfall i öster under förmiddagen, annars blir det mycket moln men också uppklarnande efterhand. Över Norrland ger ett högtryck soligt och klart väder.

Torsdag:

Högtrycket förstärks över södra Sverige och i samband med det blir det klart väder över stora delar av landet. Tidvis kan det vara mer moln över de nordligaste delarna av Norrland. Över Östersjölandskapen blir det fortsatt blåsigt vilket kan ge fortsatt lokala snöbyar.

Fredag och helgen:

Under natten till fredag kan det bli mycket kallt i Götaland med lokalt ner mot 20-25 minusgrader. Mildare luft drar in över Norrland med moln under fredagen. Det blir delvis molnigt även över östra Svealand. Det väntas mest uppehåll men i mellersta och norra fjälltrakterna snöbyar som bildas i den nordvästliga vinden.

Under helgen ger högtrycket fortsatt klart och soligt väder i stora delar av landet. Över norra delarna Norrland blir det däremot tidvis moln och en del snö i fjälltrakterna. Det blir nu också något mildare med dagstemperaturer på allmänt mellan 0 och 5 minusgrader i stora delar av landet.

Källa: Storm

