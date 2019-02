Under fredagen drabbades stora delar av landet av snöoväder.

SMHI utfärdade klass 1-varningar för kraftigt snöfall på fredagen med upp till 1,5 decimeter snö.

På lördagen väntas snöovädret fortsätta när ett nytt nederbördsområde ersätter det gamla.

– Det har ju snöat en del under fredagen i södra Sverige. Det snöområdet kommer röra sig uppåt längs Norrlandskusten under lördagen bara för att ersättas av ett nytt snöområde som kommer in, säger Tora Tomasdottir på väderinstitutet Storm.

– Det kommer in i sydost lördag förmiddag, Öland, Gotland kan få ganska mycket snö och även de östra delarna av Småland. Sedan så kommer det röra sig norrut, så lördag eftermiddag, kväll så har du östra Svealand som drabbas och då kommer det alltså snöa ytterligare kanske ett par decimeter snö, så det är stora snömängder.

Nytt snöoväder i Sverige på lördagen

På lördagsmorgonen utfärdade SMHI en ny klass 1-varning i Stockholmsområdet och ytterligare 1,5 decimeter kan väntas komma. Även i Gävleborg, Södermanland, Östergötland och hela vägen ner mot Skåne har det utfärdats klass 1-varningar för snöfall.

Snöovädret drar sedan vidare norrut.

– Då ökar det ännu lite mer i intensitet längs södra Norrlandskusten, och det är då natt mot söndag, söndag under dagen och fram till natt mot måndag. Då kommer det ligga på mot Västerbotten och där blir det kanske som allra mest intensivt, säger Tora Tomasdottir.

Trafikverket har inte fått några allvarliga rapporter om trafikolyckor under natten till lördagen – men råder bilförare att ta det försiktigt i trafiken.

– Som alltid när vädret är som det är just nu på många håll så är det viktigt att hålla avstånd. Många olyckor orsakas av att man kör för tätt inpå varandra, säger Lennart Hellsing vid Trafikverkets presstjänst.

LÄS MER: Förseningar och inställda flyg på Arlanda

Swedavia: ”Var ute i god tid”

Varken SJ eller Arlanda har hittills drabbats av några förseningar.

– Just nu ser det bra ut på Arlanda. Vi vet att det ska börja snöa under eftermiddagen och vi förbereder oss på bästa sätt, säger presstalesperson Lovisa Ernestam vid Swedavias pressjour.

Hon uppmanar resenärer att hålla koll på trafikinformationen under dagen.

– Som resenär ska man vara ute i god tid och det är bra att följa utvecklingen på Swedavia.se och hålla kontakt med eventuell researrangör och flygbolag, säger hon.

Gårdagens snöfall resulterade i flera inställda flyg på Arlanda.