Nu kommer värmen: Kan bli som förra sommaren

Juli månad brukar räknas som den mest solsäkra månaden i Sverige – men inte i år.

– Just nu är det för tidigt att fälla ihop paraplyet i östra Svealand och sydöstra Norrland. Det kommer fortsätta att ligga kvar en del skurar över Norrland, samtidigt som det drar in ett nytt regnområde över västra Götaland och västra Svealand sent i kväll. Detta kan ligga kvar en bit in på tisdagen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Men som bekant: Efter regn kommer solsken.

– Sommarvärmen är på väg tillbaka med full fart. Vi får högsommarvärme senare i veckan. På onsdag och torsdag blåser varm luft in över hela landet, säger Lasse Rydqvist, som även utlovar solsken.

– Redan på torsdag kan vi få uppåt 30 grader, både i Svealand, Götaland och i södra Norrland.

Eldningsförbud och vattenbrist

I norra Norrbotten har det vackra vädret dock tjuvstartat, skriver SVT Nyheter. Boende i Överkalix hade med landets varmaste temperaturer på måndagen.

Räddningstjänsten i Norrbotten utfärdade under måndagen eldningsförbud i delar av länet. Förbudet gäller kommunerna Piteå, Älvsbyn, Pajala, Boden, Överkalix, Övertorneå, Haparanda, Luleå och Kalix.

– Det är höga brandriskvärden. I östra länet är det på väg upp mot extremvärden. Som det ser ut nu så är det stigande värden i hela länet, säger Peter Vikström, inre befäl vid räddningstjänsten, till SVT Nyheter.

SMHI skriver på sin hemsida att fler områden i Sverige riskerar att börja brinna:

”Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor till mycket stor i delar av sydligaste Götaland, Öland, Gotland, samt delar av Svealand och Norrland.”

Väderinstitutet meddelar att det kan bli över 26 grader i tre dagar i Norrbotten.

”Senare i veckan väntas klass 1 varningar för värme på många håll.”

SMHI varnar även för vattenbrist längs flera vattendrag i främst Kalmar och Blekinge.

”Grundvattennivåer är låga i både små och stora magasin i Götaland och södra Svealand.”

Förra årets sommarvärme kan återvända

Lasse Rydqvist på Storm berättar att det verkar som att värmen kommer stanna kvar ett tag.

– Det ser ut som att den får stanna kvar ett tag till faktiskt. Även veckan därpå kommer det fortfarande ligga kvar ett högtryck som ger ett ganska stabilt och varmt sommarväder. Och det kanske är välkommet nu för många sommarfirare, när juli har varit lite sisådär, säger han till Expressen.

– Det har varit mycket regn, visserligen välbehövligt, men det har också varit kyligt.

Förra sommaren var ovanligt het, och innebar flera värmerekord i Sverige. Nu verkar fjolårets förhållanden återvända – i alla fall för ett tag.

– Just nu har vi snabba vindar som kallas jetströmmen högt uppe i atmosfären, och när den tar en nordlig bana över Skandinavien kan man få gynnsamma förhållanden för varm luft. Det var ungefär sådana förhållanden vi hade en stor del av förra sommaren. Det ser ut som att den kan stanna kvar i en vecka i varje fall, säger Lasse Rydqvist på väderinstitutet Storm.

