De senaste dagarnas värme har nog mer eller mindre tvingat flera svenskar till badsäsongens första dopp. För varmt, det har det varit, och varmt kommer det att vara i ytterligare ett par dagar.

– Vi har ett högtryck och ett väldigt varmt väder. I dag kommer vara den varmaste dagen hittills i år. Den här värmen kommer också att ligga kvar under fredagen och även under lördagen, säger meteorologen Per Holmberg på Storm.

Under torsdagen slogs alla tiders värmerekord i Delsbo i Hälsingland sedan mätningar började genomföras. 32,5 grader uppmättes, och på flera håll i landet spås gamla rekord ryka i dagarna.

– Det var något till rekord i går i Forsö också, men det kommer nog trilla in fler och fler rekord senare. Det här kommer uppdateras, och då vet man definitivt vad det kommer att landa på, säger Holmberg.

Lågtryck från atlanten förbyter parasollet mot paraplyet

Med start på lördag i Götaland så kommer solen sakteligen bytas mot åskmoln och regnskurar. Det kommer hålla i sig och ta över även i Svealand och södra delarna av Norrland under söndagen och nästa vecka.

Lågtrycket kommer in över Sverige från sydväst och Atlanten – och kommer att innebära en rejäl temperatursänkning på sina håll.

– Vädret byts ut fullständigt. Nästa vecka så blir det betydligt, betydligt svalare väder. Dagstemperaturen faller ner mot 20 grader om det är sol. Det blir också ostadigare med regnskurar och det kan vara flera områden med regn som passerar också, säger Storms meteorolog.

Vädret i helgen I Götaland så kommer värmen att ligga kvar, men med risk för åskskurar. Temperaturen kommer att ligga mellan 25–30 grader. De mellersta delarna av landet kommer under helgen fortsatt att kunna njuta av det soliga och varma vädret. I Både Svealand och de södra delarna av Norrland så kommer temperaturen ligga runt 25–30 grader, men risken för åskskurar kommer inte att vara lika påtaglig som i Götaland. I norra Norrland så kommer lite svalare luft att krypa in norrifrån och temperaturen kommer att ligga på runt 20 grader i helgen. Källa: Stormgeo Visa mer Visa mindre