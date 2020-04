Här sveper värme från Medelhavet in till påsk

Början av april har inletts dystert med kyliga vindar – men det ser ut att kunna bli ändring på det. I alla fall om man ser till hur väderkartorna ser ut i nuläget.

Orsaken till det milda vädret är en högtrycksrygg som drar upp från Medelhavet.

– Det är ett högtryck nu som kommer från södra kontinenten och som håller på att stärkas upp över kontinenten, säger Per Holmberg.

Framför allt är det under de första dagarna under påsken som vädret ser särskilt lovande ut, menar Per Holmberg.

– Om man tittar fram mot skärtorsdagen ser det ut att vara goda solchanser över de södra delarna av Sverige. Och det ser ut att bli mest uppehåll och relativt varmt för årstiden. Framför allt i början av påsken, sedan blir det mer osäkert om det kommer in kallare luft.

10-15 grader varmt

I Götaland och Svealand kan det beskedet innebära temperaturer på mellan 10-15 grader. Men för dem som bor längre upp i landet ser prognosen något sämre ut.

– I norra delen ser det ut att vara mer ostadigt och det ser även ut att vara lite kallare. Där finns det risk att det passerar en del nederbördsområden.

Temperaturerna där blir betydligt kallare än i resterande delarna av landet. Runt nollstrecket under påskhelgen, vilket innebär att nederbörden kan komma att växla mellan snö och regnskurar.

Per Holmberg säger dock att prognosen ännu är osäker och mycket kan hända under de närmaste dagarna.

Men för den som är sugen på sol och vårvärme behöver man inte ens vänta till påsk. En tidig påskpresent är nämligen att måndagen ser ut att bli årets varmaste dag hittills.

– På måndag är det väldigt mycket varm luft som kommer upp, och där ser det ut att kunna bli den varmaste dagen hittills. Det ligger runt 15 grader i stora delar av Götaland och Svealand, säger Per Holmberg på StormGeo.

